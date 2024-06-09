Бывший телохранитель Майкла Джексона раскрыл правду о его интимной жизни

Posted 9 июня, 09:51
Published 9 июня, 09:51
Modified 10 сентября, 01:57
Updated 10 сентября, 01:57
Майкл Джексон был одним из самых популярных певцов во всем мире и при этом одним из самых загадочных персонажей, о котором в последние годы ходили странные слухи, касающиеся его частной жизни.
Мэтт Фиддес, бывший телохранитель и доверенное лицо певца, рассказал во время подкаста Stripping Off With Matt Haycox о том, что у короля поп-музыки были и жены, и женщины, которых тщательным образом скрывали от общественности.
«Майкл был настоящим бабником, — признался охранник Джексона. — Мы очень старались, чтобы его подруги и жены не были видны на публике. Звукозаписывающая компания Motown, с которой у Майкла был контракт, промыла ему мозги и запретила появляться на публике с женщинами, потому что это могло привести к сокращению его женской фан-базы».
Кроме того, Фиддс рассказал об обвинениях певца в странном обращении с маленькими детьми, считая что певца специально оболгали, чтобы положить конец его успешной карьере.
«Он действительно интересовался женщинами. Но если вы хотите кого-то уничтожить — обвините его в жестоком обращении с детьми, убийстве или изнасиловании. Как только его обвинят в этом, твоей карьере конец», — заявил он.
Он также рассказал, что певец тяжело переживал обвинения и не оправился от них вплоть до своей смерти.
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