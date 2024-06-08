12 знаменитостей, которые будто питаются молодильными яблоками

Posted 8 июня, 05:13
Published 8 июня, 05:13
Modified 10 сентября, 01:54
Updated 10 сентября, 01:54
Звезда сериала «Баффи — повелительница вампиров» выглядит так молодо, что сложно поверить в то, что у нее подрастают дочери-подростки.
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Глядя на эту миниатюрную блондинку, сложно сказать, что скоро она отпразднует солидный юбилей. Кстати, их со старшей дочерью часто принимают за сестер.
Про моложавость Дженнифер Лопес можно сказать только одно — любовь творит чудеса. Недавно певица воссоединилась с Беном Аффлеком и буквально расцвела.
Она сыграла саму Тину Тернер и стала звездой. Анджела Бассетт заслуженно пользуется славой одной из лучших актрис Голливуда и выглядит соответствующе.
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Вот уж кому можно позавидовать, так это Ленни Кравицу, который, кажется, «застрял» в прошлом и не думает стареть. Только взрослеющая дочь напоминает об истинном возрасте певца.
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