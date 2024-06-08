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Posted 8 июня, 05:13

Published 8 июня, 05:13

Modified 10 сентября, 01:54

Updated 10 сентября, 01:54

12 знаменитостей, которые будто питаются молодильными яблоками

12 знаменитостей, которые будто питаются молодильными яблоками

8 июня 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney
12 знаменитостей, которые будто питаются молодильными яблоками
Некоторые звезды Голливуда выглядят так, будто им известен секрет вечной молодости. Глядя на их фотографии, невозможно подумать о том, какой возраст стоит у них в паспорте.

Элисон Ханниган — 50 лет

Звезда сериала «Баффи — повелительница вампиров» выглядит так молодо, что сложно поверить в то, что у нее подрастают дочери-подростки.

Кристи Бринкли — 70 лет

Эту красивую цветущую блондинку на красной дорожке легко перепутать с молоденькой актрисой. В прошлом топ-модель, Бринкли сохранила безупречную фигуру.

Сигурни Уивер — 74 года

Ужастиками про «Чужого» мы засматривались сорок лет назад. А исполнительница главной роли Сигурни Уивер выглядит все так же потрясающе.

Эндрю Гарфилд — 40 лет

Исполнитель роли Человека-паука Эндрю Гарфилд до сих пор ходит в статусе завидного жениха. Видимо, поэтому актер так следит за собой, что выглядит как выпускник колледжа.

Риз Уизерспун — 48 лет

Глядя на эту миниатюрную блондинку, сложно сказать, что скоро она отпразднует солидный юбилей. Кстати, их со старшей дочерью часто принимают за сестер.

Дженнифер Лопес — 54 года

Про моложавость Дженнифер Лопес можно сказать только одно — любовь творит чудеса. Недавно певица воссоединилась с Беном Аффлеком и буквально расцвела.

Анджела Бассетт — 65 лет

Она сыграла саму Тину Тернер и стала звездой. Анджела Бассетт заслуженно пользуется славой одной из лучших актрис Голливуда и выглядит соответствующе.

Джефф Голдблюм — 71 год

Звезда американских комедий, кажется, только молодеет. Что позволяет ему выглядеть столь молодо? Чувство юмора и позитив на съемочной площадке.

Холли Берри — 57 лет

Холли Берри не была замечена в тотальной пластике, поэтому ее ухоженный внешний вид — результат правильного питания и хорошей спортивной подготовки.

Джада Пинкетт-Смит — 52 года

Супруга Уилла Смита до сих пор выглядит как девушка из колледжа. Худенькую и хрупкую Джаду легко принять за ровесницу ее детей.

Иман — 68 лет

Легендарная актриса и топ-модель до сих пор может составить конкуренцию молодым манекенщицам. О красоте и молодости звезды ходят легенды.

Ленни Кравиц — 59 лет

Вот уж кому можно позавидовать, так это Ленни Кравицу, который, кажется, «застрял» в прошлом и не думает стареть. Только взрослеющая дочь напоминает об истинном возрасте певца.

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