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Posted 3 июня, 11:50

Published 3 июня, 11:50

Modified 10 сентября, 01:35

Updated 10 сентября, 01:35

51-летняя Хайди Клум выложила свое фото топлес возле бассейна

3 июня 2024, 11:50
Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум опубликовала в соцсетях смелую фотографию около бассейна, на которой она предстала без одежды. В день своего 51-летия Хайди продемонстрировала, что она находится в прекрасной форме.

Как передает peopletalk.ru, модель в день рождения устроила вечеринку у бассейна. На празднике присутствовали друзья, дети и ее 34-летний муж Том Каулитц. Виновница торжества на одной из фотографий предстала топлес, прикрыв грудь руками.

Подписчики как всегда разделились во мнениях, комментируя это фото. Одни восхищались стройностью и подтянутостью Хайди, другие же отмечали, что гостям, наверное, было неловко наблюдать за полуголой именинницей.

Напомним, у Хайди Клум четверо детей, и модель призналась, что она не собирается на этом останавливаться.

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