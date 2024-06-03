51-летняя Хайди Клум выложила свое фото топлес возле бассейна

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум опубликовала в соцсетях смелую фотографию около бассейна, на которой она предстала без одежды. В день своего 51-летия Хайди продемонстрировала, что она находится в прекрасной форме.