51-летняя Хайди Клум выложила свое фото топлес возле бассейна

Posted 3 июня, 11:50
Published 3 июня, 11:50
Modified 10 сентября, 01:35
Updated 10 сентября, 01:35
Как передает peopletalk.ru, модель в день рождения устроила вечеринку у бассейна. На празднике присутствовали друзья, дети и ее 34-летний муж Том Каулитц. Виновница торжества на одной из фотографий предстала топлес, прикрыв грудь руками.
Подписчики как всегда разделились во мнениях, комментируя это фото. Одни восхищались стройностью и подтянутостью Хайди, другие же отмечали, что гостям, наверное, было неловко наблюдать за полуголой именинницей.
Напомним, у Хайди Клум четверо детей, и модель призналась, что она не собирается на этом останавливаться.
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