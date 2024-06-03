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Posted 3 июня, 19:04

Published 3 июня, 19:04

Modified 10 сентября, 01:37

Updated 10 сентября, 01:37

Полина Гагарина

Полина Гагарина рассказала об итогах судебного разбирательства из-за песни Цоя

3 июня 2024, 19:04
Фото: Фрагмент видео
Полина Гагарина
Известная певица Полина Гагарина прокомментировала конфликтную ситуацию со своей коллегой по цеху Ольгой Кормухиной из-за исполнения ею кавер-версии хита Виктора Цоя «Кукушка». По ее словам, она лишь оказалась жертвой сложившихся против нее обстоятельств.

Как рассказала Гагарина, по итогам прошедших заседаний все судебные инстанции встали на ее сторону. Она добавила, что, когда получила приглашение петь песню Виктора Цоя, была несказанно рада. Более того, у нее сложились прекрасные отношения с семьей культового музыканта. Об этом сообщает peopletalk.ru.

Напомним, в 2019 году заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина уличила исполнительницу в плагиате аранжировки известной композиции, которую написал ее супруг, бывший участник группы «Парк Горького» Алексей Белов.

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