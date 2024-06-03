Полина Гагарина рассказала об итогах судебного разбирательства из-за песни Цоя

Как рассказала Гагарина, по итогам прошедших заседаний все судебные инстанции встали на ее сторону. Она добавила, что, когда получила приглашение петь песню Виктора Цоя, была несказанно рада. Более того, у нее сложились прекрасные отношения с семьей культового музыканта. Об этом сообщает peopletalk.ru.