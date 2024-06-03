Полина Гагарина рассказала об итогах судебного разбирательства из-за песни Цоя

Posted 3 июня, 19:04
Published 3 июня, 19:04
Modified 10 сентября, 01:37
Updated 10 сентября, 01:37
Как рассказала Гагарина, по итогам прошедших заседаний все судебные инстанции встали на ее сторону. Она добавила, что, когда получила приглашение петь песню Виктора Цоя, была несказанно рада. Более того, у нее сложились прекрасные отношения с семьей культового музыканта. Об этом сообщает peopletalk.ru.
Напомним, в 2019 году заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина уличила исполнительницу в плагиате аранжировки известной композиции, которую написал ее супруг, бывший участник группы «Парк Горького» Алексей Белов.
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