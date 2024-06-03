Пользователи критикуют беременную Мусульбес за открытый живот

Posted 3 июня, 11:32
Published 3 июня, 11:32
Modified 10 сентября, 01:35
Updated 10 сентября, 01:35
Некоторые подписчики рекомендуют Татьяне Мусульбес прикрыть живот, отмечая, что подобные снимки относятся к личным, и наблюдать за изменениями в теле беременной звезды не совсем приятно. На это блогерша ответила: кому смотреть неприятно, пусть не смотрят и не сидят в социальных сетях. Каждый может выглядеть так, как ему нравится, эмоционально прокомментировала Мусульбес.
Она добавила, что считает себя красивой и с округлившимся животом, поэтому все лето будет ходить в том виде, в каком ей захочется.
Напомним, Мусульбес и Капаклы познакомились на телестройке «Дом-2». На время пара расставалась, однако чувства взяли свое, и молодые люди воссоединились. Многие фанаты за них порадовались.
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