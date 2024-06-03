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Posted 3 июня, 11:32

Published 3 июня, 11:32

Modified 10 сентября, 01:35

Updated 10 сентября, 01:35

Пользователи критикуют беременную Мусульбес за открытый живот

3 июня 2024, 11:32
Участники реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы ждут рождения ребенка. Знаменитость активно ведет свой блог и рассказывает обо всех изменениях, которые с ней происходят в период беременности. При этом на фотографиях она смело демонстрирует округлившийся живот.

Некоторые подписчики рекомендуют Татьяне Мусульбес прикрыть живот, отмечая, что подобные снимки относятся к личным, и наблюдать за изменениями в теле беременной звезды не совсем приятно. На это блогерша ответила: кому смотреть неприятно, пусть не смотрят и не сидят в социальных сетях. Каждый может выглядеть так, как ему нравится, эмоционально прокомментировала Мусульбес.

Она добавила, что считает себя красивой и с округлившимся животом, поэтому все лето будет ходить в том виде, в каком ей захочется.

Напомним, Мусульбес и Капаклы познакомились на телестройке «Дом-2». На время пара расставалась, однако чувства взяли свое, и молодые люди воссоединились. Многие фанаты за них порадовались.

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