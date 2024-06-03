Пользователи критикуют беременную Мусульбес за открытый живот

Некоторые подписчики рекомендуют Татьяне Мусульбес прикрыть живот, отмечая, что подобные снимки относятся к личным, и наблюдать за изменениями в теле беременной звезды не совсем приятно. На это блогерша ответила: кому смотреть неприятно, пусть не смотрят и не сидят в социальных сетях. Каждый может выглядеть так, как ему нравится, эмоционально прокомментировала Мусульбес.