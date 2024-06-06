Пять признаков, что вы худеете неправильно, — самые частые ошибки

Специалисты подсчитали, что человеку для поддержания ресурсов организма требуется в сутки как минимум тысяча ккал. Если при похудении вы потребляете 500-600 ккал в день, то это не перекрывает потребности организма в ресурсах, и вы будете постоянно чувствовать себя слабым и уставшим.