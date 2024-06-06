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Posted 6 июня, 12:14

Published 6 июня, 12:14

Modified 10 сентября, 01:52

Updated 10 сентября, 01:52

5 признаков плохой диеты: главные ошибки при похудении

Пять признаков, что вы худеете неправильно, — самые частые ошибки

6 июня 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
5 признаков плохой диеты: главные ошибки при похудении
Неправильное похудение может привести к обратному эффекту и даже вызвать проблемы со здоровьем. Расскажем, какие ошибки свойственны всем худеющим и как понять, что вы худеете неправильно.

Упадок сил

Вам постоянно хочется спать, вы не хотите двигаться и всё время чувствуете апатию — признаки нехватки витаминов и других полезных веществ. Частая ошибка строгих ограничительных диет — урезание рациона до минимума.

Специалисты подсчитали, что человеку для поддержания ресурсов организма требуется в сутки как минимум тысяча ккал. Если при похудении вы потребляете 500-600 ккал в день, то это не перекрывает потребности организма в ресурсах, и вы будете постоянно чувствовать себя слабым и уставшим.

Проблемы с пищеварением

Слишком жесткие диеты и резкий переход к урезанному рациону могут спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и привести к развитию других проблем со стороны пищеварения. Например, похудение с высоким содержанием жиров наносит удар по печени, белковые диеты провоцируют запоры и расстройства кишечника.

Ошибка — выбирать первую попавшуюся диету, не ориентируясь на индивидуальные особенности организма.

Выпадение волос и шелушение кожи

Недостаточное питание вызывает нехватку кальция, белка, железа, биотина, витаминов и других полезных веществ. Ошибка при похудении — придерживаться диеты с урезанием жиров или молочных продуктов. Полезные жиры должны обязательно присутствовать в рационе — например, оливковое масло или омега-3 жирные кислоты.

Выпадение волос и шелушение кожиВыпадение волос и шелушение кожи
Выпадение волос и шелушение кожи. Фото: Изображение Midjourney

Излишняя раздражительность и тревога

Если вас раздражает каждая мелочь, возникают проблемы с засыпанием и перепады настроения, вы беспричинно тревожитесь, то скорее всего вы допустили ошибки в похудении. Длительное потребление низкокалорийной пищи и строгие ограничения в рационе, по мнению экспертов, могут довести даже до депрессии.

Потеря концентрации и ухудшение памяти

Мозг нуждается в полноценном питании, как и другие системы организма. Если вы не можете сконцентрироваться, вам трудно дается учеба или работа, то значит вы допустили ошибку в похудении — слишком ограничили потребление углеводов.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Еда#Все материалы авторов#Тревога#Раздражительность#Психология#Выпадение волос
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