Не только запах и вкус: как цвет еды влияет на настроение

Красное яблоко или зеленое? Еда какого цвета может сделать ваш день лучшеЕда под настроение

Ученые доказали, что мозг человека способен оценивать принимаемую нами пищу не только по запаху и вкусу, но и по цвету продуктов на тарелке. И от этого, соответственно, будет напрямую зависеть настроение, с которым вы встанете из-за стола. Более подробно о реакции мозга на цвет еды читайте в статье.