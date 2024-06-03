Не только запах и вкус: как цвет еды влияет на настроение

Posted 3 июня, 06:50
Published 3 июня, 06:50
Modified 9 сентября, 19:56
Updated 9 сентября, 19:56
А ведь это научно доказанный факт: установлено, что человеческое подсознание воспринимает одни цвета как сигнал к действию, а другие влияют на него успокаивающе. Более подробно о реакции мозга на цвет еды читайте в статье.
Факт влияния цвета еды на человеческую психику выявили итальянские ученые, которые провели любопытный эксперимент. Нескольким сотням участников исследования из числа студентов демонстрировали карточки с изображениями разной еды и просили сказать, насколько аппетитно выглядит пища. В итоге выяснилось, что пища красного цвета выглядит более привлекательно, нежели зеленого.
Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что человеческий мозг способен соотносить цвет продуктов со вкусом: например, еда желтого и зеленого цветов может визуально восприниматься как кислая, красная — сладкой, белая — соленой, а коричневая и черная — горькой.
А исследователи из Оксфорда установили, что люди с большим удовольствием потребляют разноцветные продукты. В частности, участникам эксперимента был предложен одинаковый на вкус, но разный визуально йогурт — окрашенный и белый. И первый вариант, как легко догадаться, пользовался большей популярностью. Да и в жизни люди неосознанно стараются наполнить свою тарелку едой разного цвета.
Таким образом, можно управлять своим настроением, формируя определенную цветовую гамму на тарелке. Из таблицы ниже вы узнаете, каких цветов еду и в каких случаях следует употреблять.
|
Цвет еды
|
Действие на организм
|
Продукты
|
Белый
|
Успокаивает и расслабляет, сглаживает эмоции и вселяет надежду
|
Курица, рис, грибы, белый хлеб, макароны, картофель, молочные продукты
|
Желтый
|
Прибавляет радости
|
Кукуруза, сыр, ананас, бананы, грейпфрут, лимон, груша, сливочное масло
|
Оранжевый
|
Стимулирует аппетит, прибавляет энергии, делает человека доброжелательным
|
Морковь, тыква, апельсины, мандарины, облепиха, персики, дыня, манго, папайя
|
Зеленый
|
Успокаивает, убирает раздражительность, снимает напряжение и усталость
|
Авокадо, свежая зелень, спаржа, щавель, зеленые яблоки, огурцы, киви
|
Красный
|
Стимулирует нервную систему, увеличивает запас тепла и жизненных сил, дает веру в себя
|
Красное мясо, печень, свекла, красная фасоль, помидоры, клубника, арбуз, гранат, красные яблоки
|
Синий
|
Улучшает концентрацию, дает ощущение покоя и уверенности, успокаивает
|
Баклажан, черника, ежевика, голубика, темный виноград
|
Фиолетовый
|
Усиливает интуицию, расширяет сознание, наводит на размышления
|
Инжир, фиолетовые цветная капуста, спаржа, морковь, картофель, кукуруза
|
Коричневый
|
Пробуждают сострадание и честность
|
Гречка, бурый рис, корица, шоколад, какао, фундук
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