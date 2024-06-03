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Posted 3 июня, 06:50

Published 3 июня, 06:50

Modified 9 сентября, 19:56

Updated 9 сентября, 19:56

Еда какого цвета может сделать ваш день лучше

Не только запах и вкус: как цвет еды влияет на настроение

Обновлено 9 сентября 2024, 19:56
Фото: 1MI
Еда какого цвета может сделать ваш день лучше
Ученые доказали, что мозг человека способен оценивать принимаемую нами пищу не только по запаху и вкусу, но и по цвету продуктов на тарелке. И от этого, соответственно, будет напрямую зависеть настроение, с которым вы встанете из-за стола. Более подробно о реакции мозга на цвет еды читайте в статье.

А ведь это научно доказанный факт: установлено, что человеческое подсознание воспринимает одни цвета как сигнал к действию, а другие влияют на него успокаивающе. Более подробно о реакции мозга на цвет еды читайте в статье.

Красное яблоко или зеленое?

Факт влияния цвета еды на человеческую психику выявили итальянские ученые, которые провели любопытный эксперимент. Нескольким сотням участников исследования из числа студентов демонстрировали карточки с изображениями разной еды и просили сказать, насколько аппетитно выглядит пища. В итоге выяснилось, что пища красного цвета выглядит более привлекательно, нежели зеленого.

Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что человеческий мозг способен соотносить цвет продуктов со вкусом: например, еда желтого и зеленого цветов может визуально восприниматься как кислая, красная — сладкой, белая — соленой, а коричневая и черная — горькой.

А исследователи из Оксфорда установили, что люди с большим удовольствием потребляют разноцветные продукты. В частности, участникам эксперимента был предложен одинаковый на вкус, но разный визуально йогурт — окрашенный и белый. И первый вариант, как легко догадаться, пользовался большей популярностью. Да и в жизни люди неосознанно стараются наполнить свою тарелку едой разного цвета.

В жизни люди неосознанно стараются наполнить свою тарелку едой разного цветаВ жизни люди неосознанно стараются наполнить свою тарелку едой разного цвета
В жизни люди неосознанно стараются наполнить свою тарелку едой разного цвета. Фото: Изображение Midjourney

Еда какого цвета может сделать ваш день лучшеЕда под настроение

Таким образом, можно управлять своим настроением, формируя определенную цветовую гамму на тарелке. Из таблицы ниже вы узнаете, каких цветов еду и в каких случаях следует употреблять.

Цвет еды

Действие на организм

Продукты

Белый

Успокаивает и расслабляет, сглаживает эмоции и вселяет надежду

Курица, рис, грибы, белый хлеб, макароны, картофель, молочные продукты

Желтый

Прибавляет радости

Кукуруза, сыр, ананас, бананы, грейпфрут, лимон, груша, сливочное масло

Оранжевый

Стимулирует аппетит, прибавляет энергии, делает человека доброжелательным

Морковь, тыква, апельсины, мандарины, облепиха, персики, дыня, манго, папайя

Зеленый

Успокаивает, убирает раздражительность, снимает напряжение и усталость

Авокадо, свежая зелень, спаржа, щавель, зеленые яблоки, огурцы, киви

Красный

Стимулирует нервную систему, увеличивает запас тепла и жизненных сил, дает веру в себя

Красное мясо, печень, свекла, красная фасоль, помидоры, клубника, арбуз, гранат, красные яблоки

Синий

Улучшает концентрацию, дает ощущение покоя и уверенности, успокаивает

Баклажан, черника, ежевика, голубика, темный виноград

Фиолетовый

Усиливает интуицию, расширяет сознание, наводит на размышления

Инжир, фиолетовые цветная капуста, спаржа, морковь, картофель, кукуруза

Коричневый

Пробуждают сострадание и честность

Гречка, бурый рис, корица, шоколад, какао, фундук
#Красота#Еда#Все материалы авторов#Психология
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