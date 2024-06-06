Эпидуральная анестезия: мифы и реальность

С давних времен женщины пытались обезболить роды. Сначала для этого использовались амулеты, заговоры и молитвы, в 19-м веке для этих целей стали применяться эфир и хлороформ, а со временем обезболивать роды стали закисью азота. Следующим шагом стала спинномозговая анестезия, от которой уже было недалеко и до эпидуральной анестезии, которая начала активно развиваться в 1931 году, однако этот способ не пользовался популярностью в гинекологии до 1950-х годов.