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Posted 6 июня, 08:32

Published 6 июня, 08:32

Modified 10 сентября, 01:50

Updated 10 сентября, 01:50

Что такое эпидуральная анестезия и для чего она применяется

Эпидуральная анестезия: мифы и реальность

6 июня 2024, 08:32
Фото: 1MI
Что такое эпидуральная анестезия и для чего она применяется
Эпидуральная анестезия в основном используется для обезболивания родов, однако многие роженицы опасаются прибегать к ней, так как боятся неприятных последствий. О том, как появилась эпидуральная анестезия и может ли она стать причиной осложнений, — читайте в статье.

Что было до эпидуральной анестезии

С давних времен женщины пытались обезболить роды. Сначала для этого использовались амулеты, заговоры и молитвы, в 19-м веке для этих целей стали применяться эфир и хлороформ, а со временем обезболивать роды стали закисью азота. Следующим шагом стала спинномозговая анестезия, от которой уже было недалеко и до эпидуральной анестезии, которая начала активно развиваться в 1931 году, однако этот способ не пользовался популярностью в гинекологии до 1950-х годов.

В 1960-х годах эпидуральная анестезия начала активно использоваться за Западе, при этом рожающие женщины могли отказаться от ее применения. В дальнейшем опытным путем была установлена оптимальная доза вводимого препарата, благодаря чему при применении эпидуральной анестезии женщина может самостоятельно передвигаться, что раньше было невозможно.

Безопасна ли эпидуральная анестезия

Современные женщины с опаской относятся к эпидуральной анестезии, так как считается, что она может навредить ребенку или самой роженице — в частности, в Сети ходит страшная история о том, как одной женщине сделали укол, и после этого она 4 месяца якобы не могла ходить. Однако, как рассказал онлайн-изданию flacon-magazine анестезиолог Вячеслав Киреев, эти опасения беспочвенны.

«Эпидуральная анальгезия позволяет ограничить действие хирургического стресса и обеспечивает защиту пациента за счет оптимизации реакции адаптации. Говоря проще, человек остается в сознании. В случае родов женщина сохраняет возможность передвижения, потуг и т. д.», — пояснил эксперт, добавив, что врач сам определяет необходимую концентрацию препаратов, и обычно она настолько мала, что не оказывает никакого влияния ни на женщину, ни на ребенка.

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#Светлана Павлова#Здоровье#Мифы#Все материалы авторов#Осложнения#Безопасность#Ребенок#Роды
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