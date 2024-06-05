Не сезон: какой косметикой нельзя пользоваться летом

Posted 5 июня, 18:38
Published 5 июня, 18:38
Modified 10 сентября, 01:48
Updated 10 сентября, 01:48
Что касается лета, то в это время года особенно важно увлажнять кожу и обеспечивать ей защиту от солнца. Рассказываем, от какой косметики точно стоит отказаться летом.
Основная уходовая задача летом — это защита кожи от ультрафиолета, который влияет на нее негативно. Так что в средствах не должно быть ретинола, то есть витамина А и его производных. Такие ингредиенты действительно эффективно борются с морщинами, они действенны в борьбе против акне и пигментных пятен. Но в то же время ретинол делает кожу особенно чувствительной к свету.
Ретиноиды имеют разные формы — они могут быть активными, умеренно активными. Если речь идет об обычном креме, на упаковке которого указано, что он содержит витамин А, он, скорее всего, не принесет особого вреда летом. Впрочем, ретинол под воздействием солнца начинает быстро разрушаться, так что подобные средства косметологи рекомендуют использовать перед отходом ко сну.
Лучшее время для использования косметики с витамином А — это зима или осень. А летом без нее вполне можно обойтись, дав тем самым коже отдохнуть.
Можно ли пользоваться летом косметикой, содержащей кислоты, или лучше этого не делать — косметологи по этому вопросу пока еще к единому мнению не пришли. Однако известно, что некоторые кислоты, подобно витамину А, делают кожу более чувствительной к солнечным лучам.
Препараты с кислотами, предназначенные для ухода в домашних условиях, содержат их в относительно небольшой концентрации. Так что ими вполне можно пользоваться и летом, но обязательно в комбинации с препаратами, которые обеспечивают УФ-защиту. Что касается кислотных пилингов, то ими лучше пользоваться осенью, ведь в них активные вещества представлены в более высокой концентрации.
Эфирные масла в косметике — не самая удачная идея для летнего ухода. Все дело в том, что в их составе есть особые вещества, которые способствуют притягиванию к коже УФ-лучей. Так что косметологи рекомендуют либо вовсе отказаться от использования таких средств летом, либо использовать их в сочетании с препаратами, которые защищают кожу от УФ-лучей.
Летом от тональных средств стоит отказаться или использовать их в минимальном количестве и крайне редко. Речь идет о консилерах, кремах. Если же отказаться от таких косметических средств совсем не получается, стоит отдавать предпочтение препаратам с содержанием SPF минимум 30.
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