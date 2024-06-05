Не сезон: какой косметикой нельзя пользоваться летом

Основная уходовая задача летом — это защита кожи от ультрафиолета, который влияет на нее негативно. Так что в средствах не должно быть ретинола, то есть витамина А и его производных. Такие ингредиенты действительно эффективно борются с морщинами, они действенны в борьбе против акне и пигментных пятен. Но в то же время ретинол делает кожу особенно чувствительной к свету.