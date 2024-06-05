Календарь красоты на июнь-2024 — самые удачные дни для бьюти-процедур

Posted 5 июня, 19:41
Published 5 июня, 19:41
Modified 10 сентября, 01:48
Updated 10 сентября, 01:48
Почему стоит ориентироваться именно на лунный календарь? Дело в том, что Луна в каждой своей фазе дает особую энергию, прямо влияющую не только на наше душевное состояние, но и на внешность.
Июнь 2024 года — тот самый период, когда планета красоты, Венера, начинает свой путь через Близнецы. Во второй половине месяца Луна переходит в знак Рака — наступает время, подходящее для вдумчивого анализа, разговоров с экспертами относительно того, как и когда проводить косметические операции и обычные процедуры.
В первой половине июня следует ориентироваться на рекомендации, которые дают профи — так вы будете в курсе самых актуальных трендов в сфере бьюти-индустрии. А начиная со второй половины месяца можно приступать непосредственно к делу, то есть к уходу за собой и к сопутствующим процедурам.
Впрочем, проходить комплексные процедуры можно в любой период июня 2024 года, однако нужно сверяться с положением, в котором находится Луна. Если на ту или иную дату выпадает так называемый напряженный период, от процедур стоит отказаться, поскольку в это время Венера находится в нестабильном для себя аспекте.
Луна будет убывать в первую неделю июня, а также в последнюю неделю месяца. Начиная с 6 по 22 число Луна будет расти.
Использовать различные очищающие скрабы и маски рекомендуется с первого по пятое июня, а также с 22 по 30 число. Обращаться для лечения проблемной кожи к профессионалам можно 22 и 23, а также 26 и 27 июня.
Если вы давно планировали избавиться от пигментных пятен, а также от веснушек, или хотели вернуть коже лица здоровый и ровный цвет, то такие процедуры лучше планировать на 24 число. Что касается визита к стоматологу с целью отбеливания и других эстетических манипуляций, их стоит планировать на 22 и на 23 июня.
Лучшее время для ухода за кожей рук — с пятого по седьмое июня. В этот период можно делать обертывания, маски. На маникюр записывайтесь в следующие даты: седьмого, 14 июня, с 21 по 23 июня или на 28 число. На педикюр лучше записываться на период с 12 по 14 июня.
Планируя посещение солярия, ориентируйтесь на следующие даты: пятое июня, 24 и 25 число. Если вы запланировали масштабное обновление косметички или гардероба, собирайтесь за покупками с третьего по пятое июня, 10 или 11, 15 или 30 числа.
На массаж можно записаться на 5 число, 24 и 25 июня. Это может быть любая процедура, например, способствующая выводу из организма токсинов, шлаков или просто расслабляющая.
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