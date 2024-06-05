Календарь красоты на июнь-2024 — самые удачные дни для бьюти-процедур

Если вы давно планировали избавиться от пигментных пятен, а также от веснушек, или хотели вернуть коже лица здоровый и ровный цвет, то такие процедуры лучше планировать на 24 число. Что касается визита к стоматологу с целью отбеливания и других эстетических манипуляций, их стоит планировать на 22 и на 23 июня.