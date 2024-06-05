Напоминаем, кто может выйти на пенсию в России уже в 45 лет

Выйти на пенсию в возрасте 45 лет в этом году могут россияне, которые относятся к определенным категориям. Как объясняет Юлия Финогенова, профессор, доктор экономических наук, такое право есть у граждан, работающих в условиях, которые считаются тяжелыми, вредными для здоровья. Кроме того, раньше, чем все остальные граждане РФ, на пенсию могут выйти авиадиспетчеры, пилоты, другие работники сферы гражданской авиации.