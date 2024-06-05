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Posted 5 июня, 03:25

Published 5 июня, 03:25

Modified 10 сентября, 01:42

Updated 10 сентября, 01:42

Напоминаем, кто может выйти на пенсию в России уже в 45 лет

Напоминаем, кто может выйти на пенсию в России уже в 45 лет

5 июня 2024, 03:25
Фото: Изображение Midjourney
Пенсия в 45 лет — кто в России может начать получать ее уже в этом году? Рассказывает и объясняет экономист.

Кто может выйти на пенсию в 45 лет в 2024 году

Выйти на пенсию в возрасте 45 лет в этом году могут россияне, которые относятся к определенным категориям. Как объясняет Юлия Финогенова, профессор, доктор экономических наук, такое право есть у граждан, работающих в условиях, которые считаются тяжелыми, вредными для здоровья. Кроме того, раньше, чем все остальные граждане РФ, на пенсию могут выйти авиадиспетчеры, пилоты, другие работники сферы гражданской авиации.

«Право выйти на досрочную пенсию есть у специалистов, работающих в сфере добычи полезных ископаемых, у работников флота — речного, морского, а также у специалистов МЧС, в том числе сотрудников пожарной охраны», — отмечает эксперт.

В 45 лет на пенсию выходят женщины, живущие и работающие на Крайнем Севере и в регионах, где климат считается сложным, то есть в приравненных к Крайнему Северу областях. Это промысловики, охотники, оленеводы. Мужчины из этой категории выходят на пенсию в 50 лет. И мужчины, и женщины должны иметь определенное количество пенсионных баллов — минимальное.

Необходимый стаж для выхода на пенсию

На два года раньше на пенсию могут уйти те специалисты, которые имеют внушительный стаж. Такая возможность есть и у пенсионеров в статусе безработных, отмечает Юлия Финогенова. В их числе мужчины после 60 лет, имеющие 42-летний стаж, а также женщины после 55 лет с 37-летним трудовым стажем.

Если гражданина в статусе предпенсионера сократили с работы из-за ликвидации предприятия и если он стал безработным официально, он тоже может выйти на пенсию раньше. Однако необходимо соблюсти условие — минимум 25 лет страхового стажа для мужчин и минимум 20 лет такого стажа для женщин.

«Потенциальный пенсионер должен иметь пенсионные баллы в минимальном количестве — это 28,2. Кроме того, в зависимости от категории, к которой относится гражданин, может потребоваться конкретный страховой стаж. В этом году он составляет 15 лет», — напоминает эксперт.

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#Общество#Все материалы авторов#Пенсия
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