Топ-5 стран для идеального отдыха в тропиках

Отдых на Сейшелах оставит в восторге как взрослых, так и детей. Первые по достоинству ценят расслабленный пляжный отдых и водные активности. А ребят тоже ждет много развлечений — национальные парки, аттракционы. Отличный отпуск с фотографиями, которые вызовут бурю восхищения, вам обеспечен!