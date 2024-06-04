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Posted 4 июня, 14:29

Published 4 июня, 14:29

Modified 10 сентября, 01:42

Updated 10 сентября, 01:42

Россиянам назвали самые опасные страны для путешествий

Куда не стоит ехать — названы самые опасные страны для путешественников

4 июня 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Россиянам назвали самые опасные страны для путешествий
Если вы хотите чувствовать себя комфортно во время путешествия, сохранить свой кошелек и здоровье, обратите внимание на эти страны. Турагентства составили список самых опасных стран мира, где отдых может стоить жизни.

На первых позициях лидируют страны Ближнего Востока. Речь идет об Афганистане, Сирии, Ливии, Иране. Причина — бесконечные военные конфликты внутри стран, многочисленные вооруженные группировки, неконтролируемое количество оружия и теракты. Правда, нельзя сказать, чтобы эти направления пользовались популярностью у туристов последнее десятилетие.

Небезопасны для посещения и страны Центральной и Южной Африки. По мнению турагентств, только смельчаки могут решиться на поездку в Сомали, Конго, Судан или Центрально-Африканскую Республику. Бесконтрольный оборот оружия и политическая нестабильность привели к высокому уровню насилия и преступности в этих странах. О правах человека и законности здесь, похоже, никто не слышал.

На высоких позициях по опасности для туристов удерживаются и страны Латинской Америки. Хотя российские путешественники частенько выбирают для отдыха Венесуэлу, Доминикану или Мексику, туроператоры предупреждают, что в этих странах нужно быть начеку. Они рекомендуют отдыхать только в тех местах, которые предлагают турагентства. Свободно путешествовать по этим странам не стоит — здесь есть районы, в которых господствуют наркокартели и не властен закон.

Что касается других стран, то эксперты советуют, прежде чем отправляться в путешествие, изучить традиции и обычаи государства, куда вы хотите отправиться. Например, во многих мусульманских и азиатских странах к путешественникам относятся вполне доброжелательно. Но если турист нарушит местные правила, то его могут оштрафовать или даже выдворить из страны.

Самыми безопасными местами отдыха для российских туристов считаются Мальдивы, Турция, ОАЭ.

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#Светлана Павлова#Общество#Туризм#Путешествия#Турция#ОАЭ#Ближний Восток#Все материалы авторов#Безопасность#Ливия#Иран#Сирия
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