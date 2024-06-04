Куда не стоит ехать — названы самые опасные страны для путешественников

На высоких позициях по опасности для туристов удерживаются и страны Латинской Америки. Хотя российские путешественники частенько выбирают для отдыха Венесуэлу, Доминикану или Мексику, туроператоры предупреждают, что в этих странах нужно быть начеку. Они рекомендуют отдыхать только в тех местах, которые предлагают турагентства. Свободно путешествовать по этим странам не стоит — здесь есть районы, в которых господствуют наркокартели и не властен закон.