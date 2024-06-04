Куда не стоит ехать — названы самые опасные страны для путешественников

Posted 4 июня, 14:29
Published 4 июня, 14:29
Modified 10 сентября, 01:42
Updated 10 сентября, 01:42
На первых позициях лидируют страны Ближнего Востока. Речь идет об Афганистане, Сирии, Ливии, Иране. Причина — бесконечные военные конфликты внутри стран, многочисленные вооруженные группировки, неконтролируемое количество оружия и теракты. Правда, нельзя сказать, чтобы эти направления пользовались популярностью у туристов последнее десятилетие.
Небезопасны для посещения и страны Центральной и Южной Африки. По мнению турагентств, только смельчаки могут решиться на поездку в Сомали, Конго, Судан или Центрально-Африканскую Республику. Бесконтрольный оборот оружия и политическая нестабильность привели к высокому уровню насилия и преступности в этих странах. О правах человека и законности здесь, похоже, никто не слышал.
На высоких позициях по опасности для туристов удерживаются и страны Латинской Америки. Хотя российские путешественники частенько выбирают для отдыха Венесуэлу, Доминикану или Мексику, туроператоры предупреждают, что в этих странах нужно быть начеку. Они рекомендуют отдыхать только в тех местах, которые предлагают турагентства. Свободно путешествовать по этим странам не стоит — здесь есть районы, в которых господствуют наркокартели и не властен закон.
Что касается других стран, то эксперты советуют, прежде чем отправляться в путешествие, изучить традиции и обычаи государства, куда вы хотите отправиться. Например, во многих мусульманских и азиатских странах к путешественникам относятся вполне доброжелательно. Но если турист нарушит местные правила, то его могут оштрафовать или даже выдворить из страны.
Самыми безопасными местами отдыха для российских туристов считаются Мальдивы, Турция, ОАЭ.
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