Эксперт рассказала, можно ли успеть оформить ипотеку по льготной программе

Posted 5 июня, 06:00
Published 5 июня, 06:00
Modified 10 сентября, 01:44
Updated 10 сентября, 01:44
После этой даты планируется внести изменения в программу семейной ипотеки и программу государственной поддержки.
На данный момент действуют два основных типа ипотеки с государственной поддержкой.
Программа «Господдержка 2020» будет действовать до 1 июля 2024 года. Она доступна для всех граждан РФ. Сумма кредита — до 6 миллионов рублей. Процентная ставка составляет 8%. Минимальный первоначальный взнос — 30,1%.
С большой долей вероятности данную программу не продлят, отметила руководитель агентства недвижимости Ирина Бушкова. Возможно, она останется актуальной только для некоторых регионов и для определенных категорий заемщиков. Тогда квартиру можно будет купить только по рыночной ипотечной ставке, которая сейчас в среднем составляет 17%.
Допустим, квартира стоит 9 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос от этой суммы составит 2,7 миллионов рублей. Если оформлять ипотеку на 30 лет под 8%, ежемесячный платеж составит 46 319 рублей. Переплата по кредиту, если заемщик будет отдавать его по графику платежей, — 10 152 107 рублей.
При тех же вводных данных, но ипотечной ставке 17%, ежемесячный платеж составит 89731 рубль, а переплата по кредиту — 25 563 441 рублей.
Программа «Ипотека для семей с детьми» будет действовать до 1 июля 2024 года. Однако президент РФ Владимир Путин поручил сохранить её семей с детьми в возрасте до 6 лет. Условия для семей с детьми старше этого возраста будут известны после публикации нового постановления правительства. Возможно, программа будет продлена до 2030 года. Скорее всего, ставка для этой категории заемщиков увеличится до 12%.
Данный вид ипотеки доступен для граждан РФ с двумя и более детьми до 18 лет. Сумма кредита для покупки квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области не должна превышать 12 миллионов рублей, а в остальных регионах — 6 миллионов рублей. Процентная ставка составляет 6%, а минимальный первоначальный взнос — 20,1%.
Сравним параметры ипотеки для семей с детьми до 1 июля 2024 года на примере квартиры стоимостью 9 миллионов рублей.
При ипотечной ставке 6% ежемесячный платеж составляет 37 909 рублей, а переплата — 7 166 450 рублей.
После 1 июля ставка для семей с детьми от 6 лет может подняться в 2 раза, до 12%. Тогда при указанных выше вводных данных расчет будет следующим:
Из приведенных примеров видно, что при льготных программах ежемесячный платеж и переплата по кредиту существенно ниже.
По словам Ирины Бушковой, сейчас в связи с грядущими изменениями на рынке новостроек происходит небывалый пик продаж. Она также отметила, что оформить ипотеку по льготным условиям до 1 июля успеть можно, однако с этим вопросом следует поторопиться.
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