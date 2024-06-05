Эксперт рассказала, можно ли успеть оформить ипотеку по льготной программе

Программа «Ипотека для семей с детьми» будет действовать до 1 июля 2024 года. Однако президент РФ Владимир Путин поручил сохранить её семей с детьми в возрасте до 6 лет. Условия для семей с детьми старше этого возраста будут известны после публикации нового постановления правительства. Возможно, программа будет продлена до 2030 года. Скорее всего, ставка для этой категории заемщиков увеличится до 12%.