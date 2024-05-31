Как продать квартиру в ипотеке

В законе «Об ипотеке» прописано, что заложенное имущество может быть продано только с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором. Это означает, что необходимо получить разрешение от банка перед продажей. Если банк дает согласие, тогда можно продать недвижимость. Однако в этом случае необходимо либо погасить кредит, либо переоформить его на нового собственника.