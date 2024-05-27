Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке

Рефинансирование ипотеки может оказаться неоптимальным в случае, если клиент уже выплатил более 50% от общей суммы кредита. В настоящее время большинство банков предоставляют ипотечные кредиты с аннуитетной схемой погашения, при которой вначале основная часть платежа идет на покрытие процентов, а затем на погашение основного долга.