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Posted 27 мая, 14:55

Published 27 мая, 14:55

Modified 9 сентября, 19:44

Updated 9 сентября, 19:44

Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке

Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке

27 мая 2024, 14:55
Фото: 1MI
При процедуре рефинансирования можно снизить размер ежемесячных платежей по ипотеке.

Как работает рефинансирование ипотеки

Процесс рефинансирования ипотеки начинается на этапе заключения договора на получение нового кредита. Вот основные этапы оформления:

  1. Заемщик ищет новый банк, который предлагает более выгодные условия, такие как меньшие обязательные платежи, сниженная процентная ставка и т. д.

  2. Кредитор и заёмщик заключают договор о рефинансировании.

  3. Получив средства, заёмщик погашает текущий долг.

  4. Таким образом, новый банк выкупает обременение на ипотечную недвижимость у предыдущего кредитора. Владельцем жилья остаётся заёмщик, а обременение на жильё, находившееся в залоге, переходит к новому кредитору.

Некоторые банки предлагают кредиты без залогового обеспечения, однако зачастую это сопровождается повышенной процентной ставкой.

Можно ли рефинансировать кредит в том же банке

Вы также можете подать заявление на снижение процентных ставок в банк, где вы оформили ипотечный кредит изначально. Обработка такого заявления может занять до 90 рабочих дней.

Фото: 1MI

Это изменение условий кредита в вашем текущем банке называется реструктуризацией, а не рефинансированием. Однако, банки часто отказывают в таких изменениях условий существующего ипотечного договора. Если ваш банк согласится, то снижение процентных ставок не потребует повторной подачи всех документов и переоформления страховки.

Когда не стоит рефинансировать ипотеку

Рефинансирование ипотеки может оказаться неоптимальным в случае, если клиент уже выплатил более 50% от общей суммы кредита. В настоящее время большинство банков предоставляют ипотечные кредиты с аннуитетной схемой погашения, при которой вначале основная часть платежа идет на покрытие процентов, а затем на погашение основного долга.

Фото: 1MI

Это означает, что чем дольше идет выплата кредита, тем меньше возможная экономия на процентной переплате. Поэтому необходимо оценить, сможет ли разница в переплате по кредиту компенсировать расходы на оформление новой ипотеки. Однако рефинансирование в любом случае может помочь снизить текущую финансовую нагрузку, включая уменьшение ежемесячных платежей по кредиту.

Какие есть виды рефинансирования

При рефинансировании текущего кредита через оформление нового по более низкой процентной ставке есть несколько преимуществ:

  1. Уменьшение ежемесячного платежа по ипотеке.
  2. Сокращение общего срока кредита.
  3. Объединение нескольких кредитов в один с более выгодной ставкой, что позволяет снизить ежемесячный платеж и/или уменьшить срок кредита.
  4. Получение дополнительной суммы денег, объединив новый кредит с уже существующим.

Какой вариант является наиболее выгодным, зависит от индивидуальных условий каждого кредита и текущей финансовой ситуации заемщика.

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#Илья Протвинов#Экономика#Общество#Рефинансирование ипотеки#Снижение ежемесячного платежа#Заключение договора#Реструктуризация
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