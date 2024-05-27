Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке

Posted 27 мая, 14:55
Published 27 мая, 14:55
Modified 9 сентября, 19:44
Updated 9 сентября, 19:44
Процесс рефинансирования ипотеки начинается на этапе заключения договора на получение нового кредита. Вот основные этапы оформления:
Заемщик ищет новый банк, который предлагает более выгодные условия, такие как меньшие обязательные платежи, сниженная процентная ставка и т. д.
Кредитор и заёмщик заключают договор о рефинансировании.
Получив средства, заёмщик погашает текущий долг.
Таким образом, новый банк выкупает обременение на ипотечную недвижимость у предыдущего кредитора. Владельцем жилья остаётся заёмщик, а обременение на жильё, находившееся в залоге, переходит к новому кредитору.
Некоторые банки предлагают кредиты без залогового обеспечения, однако зачастую это сопровождается повышенной процентной ставкой.
Вы также можете подать заявление на снижение процентных ставок в банк, где вы оформили ипотечный кредит изначально. Обработка такого заявления может занять до 90 рабочих дней.
Это изменение условий кредита в вашем текущем банке называется реструктуризацией, а не рефинансированием. Однако, банки часто отказывают в таких изменениях условий существующего ипотечного договора. Если ваш банк согласится, то снижение процентных ставок не потребует повторной подачи всех документов и переоформления страховки.
Рефинансирование ипотеки может оказаться неоптимальным в случае, если клиент уже выплатил более 50% от общей суммы кредита. В настоящее время большинство банков предоставляют ипотечные кредиты с аннуитетной схемой погашения, при которой вначале основная часть платежа идет на покрытие процентов, а затем на погашение основного долга.
Это означает, что чем дольше идет выплата кредита, тем меньше возможная экономия на процентной переплате. Поэтому необходимо оценить, сможет ли разница в переплате по кредиту компенсировать расходы на оформление новой ипотеки. Однако рефинансирование в любом случае может помочь снизить текущую финансовую нагрузку, включая уменьшение ежемесячных платежей по кредиту.
При рефинансировании текущего кредита через оформление нового по более низкой процентной ставке есть несколько преимуществ:
Какой вариант является наиболее выгодным, зависит от индивидуальных условий каждого кредита и текущей финансовой ситуации заемщика.
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