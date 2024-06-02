Эксперт рассказал, рухнет ли рынок после продления семейной ипотеки

Если ставка по программе семейной ипотеки останется на уровне 6%, это может усугубить дисбаланс между первичным и вторичным рынками. Однако выдача семейной ипотеки ограничена государственными лимитами, установленными на ее предоставление. Эти лимиты зависят от размера и надежности банка: чем крупнее и более надежнее банк, тем выше его лимиты. В такой конкурентной среде небольшие кредитные организации неизбежно оказываются в невыгодном положении.