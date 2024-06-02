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Posted 2 июня, 17:57

Published 2 июня, 17:57

Modified 10 сентября, 01:33

Updated 10 сентября, 01:33

Эксперт рассказал, рухнет ли рынок после продления семейной ипотеки

Эксперт рассказал, рухнет ли рынок после продления семейной ипотеки

2 июня 2024, 17:57
Фото: 1MI
Эксперт высказал мнение о том, вызовет ли продление программы семейной ипотеки повышенный интерес к рынку недвижимости или же он столкнется с крахом.

По информации, предоставленной Минфином, программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года с сохранением текущих условий. В настоящее время эту льготную ипотеку могут получить семьи, у которых родился ребенок после 1 января 2018 года.

В России снизилась доступность ипотечных кредитов по государственной программе, а семейная ипотека стала наиболее востребованной среди россиян. В течение 2023 года доля этой программы среди всех выданных ипотечных кредитов составила 46%.

Ожидания от продления программы «Семейная ипотека» сообщила Ася Левнева, которая является представителем ЗАО «Балтийская жемчужина».

Рынок жилищных кредитов находится в состоянии перегрева. В ближайшей перспективе регулятор не намерен значительно смягчать денежно-кредитную политику и будет продолжать стимулировать население к накоплениям. Поэтому, согласно оптимистичным прогнозам, небольшое снижение рыночных ставок может произойти только во второй половине текущего года, сообщает эксперт.

Министерство финансов высказало идею о сокращении доли льготных программ в общем объеме выдачи жилищных кредитов до 25%.

Если ставка по программе семейной ипотеки останется на уровне 6%, это может усугубить дисбаланс между первичным и вторичным рынками. Однако выдача семейной ипотеки ограничена государственными лимитами, установленными на ее предоставление. Эти лимиты зависят от размера и надежности банка: чем крупнее и более надежнее банк, тем выше его лимиты. В такой конкурентной среде небольшие кредитные организации неизбежно оказываются в невыгодном положении.

Многие руководители банков ввели комиссии для застройщиков за предоставление льготных ипотечных кредитов, что стимулирует рост цен на жилье. В таких условиях нельзя однозначно сказать, что продление программы семейной ипотеки приведет к всплеску спроса на жилищные кредиты. Скорее всего, эта программа просто поддержит интерес покупателей к приобретению недвижимости после отмены государственной ипотечной программы.

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#Илья Протвинов#Общество#Эксперт#Минфин#Рынок недвижимости#Льготная ипотека#Семейная ипотека#Продление
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