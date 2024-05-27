Льготная ипотека для учителей может появиться в России

Пока что не понятно, для всех ли учителей будет доступна такая программа и на каких условиях будет выдаваться жилищный кредит. Но зампред уже поделилась мнением о том, что ипотека должна быть под 2% на срок до 30 лет. По ее мнению, если педагог проработал более 25 лет на своей должности учителя, то государство должно погасить 15% ипотечного долга.