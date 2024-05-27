Льготная ипотека для учителей может появиться в России

Posted 27 мая, 12:54
Published 27 мая, 12:54
Modified 9 сентября, 19:37
Updated 9 сентября, 19:37
В России задумались над тем, что учителя должны быть обеспечены льготами при улучшении жилищных условия. Обсуждение введения льготной ипотеки для учителей велось давно. Но именно в феврале 2024 года наконец эти планы стали обретать видимые черты.
Зампред комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова направила в Минпросвещения запрос о детальной проработки возможности введения льготной ипотеки для российских учителей.
Пока что не понятно, для всех ли учителей будет доступна такая программа и на каких условиях будет выдаваться жилищный кредит. Но зампред уже поделилась мнением о том, что ипотека должна быть под 2% на срок до 30 лет. По ее мнению, если педагог проработал более 25 лет на своей должности учителя, то государство должно погасить 15% ипотечного долга.
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