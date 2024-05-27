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Posted 27 мая, 12:54

Published 27 мая, 12:54

Modified 9 сентября, 19:37

Updated 9 сентября, 19:37

Законодатели решили, что учителя вправе претендовать на льготные права и разрабатывают новые предложения

Льготная ипотека для учителей может появиться в России

27 мая 2024, 12:54
Фото: 1MI
Законодатели решили, что учителя вправе претендовать на льготные права и разрабатывают новые предложения
В России рассмотрят вопрос о дополнительных льготах для учителей.

В России задумались над тем, что учителя должны быть обеспечены льготами при улучшении жилищных условия. Обсуждение введения льготной ипотеки для учителей велось давно. Но именно в феврале 2024 года наконец эти планы стали обретать видимые черты.

Зампред комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова направила в Минпросвещения запрос о детальной проработки возможности введения льготной ипотеки для российских учителей.

Пока что не понятно, для всех ли учителей будет доступна такая программа и на каких условиях будет выдаваться жилищный кредит. Но зампред уже поделилась мнением о том, что ипотека должна быть под 2% на срок до 30 лет. По ее мнению, если педагог проработал более 25 лет на своей должности учителя, то государство должно погасить 15% ипотечного долга.

Напомним, что в феврале стало известно и продлении «Семейной ипотеки» и субсидии 450 тыс. руб. на погашение ипотечного долга для многодетных семей.

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