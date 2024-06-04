Топ-5 советов, которые спасут от авитаминоза

Правильный режим дня — важная часть восстановления организма после зимы. Признаки дефицита витаминов, такие как хроническая усталость, сонливость и апатия, чаще проявляются в это время года. Зачастую, почувствовав такие симптомы, люди избегают прогулок на свежем воздухе, что ошибочно. Ежедневные прогулки помогают вернуть силы, бодрость и обогащают организм кислородом.