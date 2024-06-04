Топ-5 советов, которые спасут от авитаминоза

Posted 4 июня, 09:20
Published 4 июня, 09:20
Modified 10 сентября, 01:38
Updated 10 сентября, 01:38
Побороть авитаминоз помогут овощи и фрукты. Убедитесь, что их количество в вашем рационе максимально большое. Важно употреблять их свежими, чтобы организм получил как можно больше питательных веществ, которые утрачиваются при кулинарной обработке.
Диетологи рекомендуют увеличить потребление сезонных овощей и зелени, таких как шпинат, салат, зеленый лук и редис. Если нет возможности приобрести свежие продукты, включите в рацион квашеную капусту, которая является недорогим источником витаминов и полезных элементов. Из фруктов особенно полезны яблоки, которые можно есть сырыми или запеченными.
Многие люди стараются похудеть к лету, садясь на строгие диеты. Врачи предупреждают, что такие резкие изменения питания могут быть опасны для организма, вызывая дефицит витаминов.
Перейдите на «растительный режим» питания, сократите потребление сладкого и мучного, но не ограничивайте себя в еде полностью. В ежедневном рационе должны быть мясо или рыба, которые лучше готовить на пару или тушить.
Правильный режим дня — важная часть восстановления организма после зимы. Признаки дефицита витаминов, такие как хроническая усталость, сонливость и апатия, чаще проявляются в это время года. Зачастую, почувствовав такие симптомы, люди избегают прогулок на свежем воздухе, что ошибочно. Ежедневные прогулки помогают вернуть силы, бодрость и обогащают организм кислородом.
Избавьтесь от недосыпа. В этот период особенно важно спать не менее 8-9 часов в сутки. Настройте свой режим дня так, чтобы было достаточно времени для полноценного отдыха.
Для борьбы с дефицитом витаминов употребляйте напитки, обогащенные витамином С, а также витаминами группы А, Р и Е. Восполнить потребность организма в этих веществах помогут чай с шиповником, свежевыжатые овощные и фруктовые соки, натуральные морсы, настои из ягод калины или рябины.
Солнечные ванны являются отличным укрепляющим средством при дефиците витаминов. Старайтесь ежедневно проводить хотя бы 20 минут на свежем воздухе в дневное время.
Ароматерапия также помогает справиться с симптомами недостатка витаминов. Добавляйте эфирные масла в ванну и используйте аромалампу со свежими запахами, например, цитрусовых, на несколько минут в день.
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