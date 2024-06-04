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Posted 4 июня, 09:20

Published 4 июня, 09:20

Modified 10 сентября, 01:38

Updated 10 сентября, 01:38

Топ-5 советов, которые спасут от авитаминоза

Топ-5 советов, которые спасут от авитаминоза

4 июня 2024, 09:20
Фото: 1MI
Как предотвратить дефицит витаминов и поддержать организм? Несложные советы для восстановления здоровья.

Витамины в фруктах и овощах

Побороть авитаминоз помогут овощи и фрукты. Убедитесь, что их количество в вашем рационе максимально большое. Важно употреблять их свежими, чтобы организм получил как можно больше питательных веществ, которые утрачиваются при кулинарной обработке.

Диетологи рекомендуют увеличить потребление сезонных овощей и зелени, таких как шпинат, салат, зеленый лук и редис. Если нет возможности приобрести свежие продукты, включите в рацион квашеную капусту, которая является недорогим источником витаминов и полезных элементов. Из фруктов особенно полезны яблоки, которые можно есть сырыми или запеченными.

Как правильно питаться

Многие люди стараются похудеть к лету, садясь на строгие диеты. Врачи предупреждают, что такие резкие изменения питания могут быть опасны для организма, вызывая дефицит витаминов.

Перейдите на «растительный режим» питания, сократите потребление сладкого и мучного, но не ограничивайте себя в еде полностью. В ежедневном рационе должны быть мясо или рыба, которые лучше готовить на пару или тушить.

Изменить режим дня

Правильный режим дня — важная часть восстановления организма после зимы. Признаки дефицита витаминов, такие как хроническая усталость, сонливость и апатия, чаще проявляются в это время года. Зачастую, почувствовав такие симптомы, люди избегают прогулок на свежем воздухе, что ошибочно. Ежедневные прогулки помогают вернуть силы, бодрость и обогащают организм кислородом.

Избавьтесь от недосыпа. В этот период особенно важно спать не менее 8-9 часов в сутки. Настройте свой режим дня так, чтобы было достаточно времени для полноценного отдыха.

Напитки с витаминами

Для борьбы с дефицитом витаминов употребляйте напитки, обогащенные витамином С, а также витаминами группы А, Р и Е. Восполнить потребность организма в этих веществах помогут чай с шиповником, свежевыжатые овощные и фруктовые соки, натуральные морсы, настои из ягод калины или рябины.

Солнечные ванны

Солнечные ванны являются отличным укрепляющим средством при дефиците витаминов. Старайтесь ежедневно проводить хотя бы 20 минут на свежем воздухе в дневное время.

Ароматерапия также помогает справиться с симптомами недостатка витаминов. Добавляйте эфирные масла в ванну и используйте аромалампу со свежими запахами, например, цитрусовых, на несколько минут в день.

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#Илья Протвинов#Общество#Овощи#Фрукты#Витамины#Зелень#Квашеная капуста#Авитаминоз#Сезонные овощи
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