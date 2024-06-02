Почему киви нужно есть с кожурой: рассказываем какие витамины выкидываются в мусор

Posted 2 июня, 12:06
Published 2 июня, 12:06
Modified 10 сентября, 01:32
Updated 10 сентября, 01:32
Мохнатый фрукт киви давно известен своим впечатляющим питательным составом. Однако многие люди совершают ошибку, очищая кожуру перед употреблением, не подозревая о том, что она содержит сокровищницу питательных веществ, которые делают киви поистине исключительным фруктом.
Кожура киви — богатый источник клетчатки, пищевых волокон, которые играют решающую роль в поддержании здоровья пищеварительной системы. Клетчатка не переваривается организмом, что позволяет ей проходить через пищеварительный тракт, очищая его и способствуя регулярности стула.
Помимо этого, клетчатка действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике. Эти бактерии поддерживают здоровую микрофлору, которая, в свою очередь, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и снижает риск хронических заболеваний.
Более того, клетчатка способствует сытости, создавая ощущение полноты желудка, тем самым уменьшая потребление калорий. Она замедляет всасывание сахара в кровь, предотвращая скачки уровня глюкозы и поддерживая стабильный уровень энергии.
Фолиевая кислота, также известная как витамин B9, является жизненно важным питательным веществом, необходимым для роста, развития и здоровья клеток. Она играет решающую роль в синтезе ДНК, производстве красных кровяных телец и формировании нервной трубки у развивающегося плода.
Кожура киви является отличным источником фолиевой кислоты. Она содержит более чем на 30% больше этого витамина, чем мякоть. Употребление кожуры киви помогает восполнить запасы фолиевой кислоты в организме, что особенно важно для беременных женщин, детей и пожилых людей.
Витамины E и C являются мощными антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки, ДНК и белки, увеличивая риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Кожура киви богата как витамином E, так и витамином C. Витамин E помогает защищать клетки от повреждения свободными радикалами, в то время как витамин C играет важную роль в синтезе коллагена, белка, который обеспечивает прочность и эластичность кожи, костей и кровеносных сосудов.
Помимо вышеупомянутых питательных веществ, кожура киви также содержит множество других полезных соединений, включая:
Есть несколько способов употреблять кожуру киви. Самый простой способ — тщательно помыть фрукт и съесть его целиком, с кожурой. Кожура имеет мягкую, съедобную текстуру и ее можно легко прожевать.
Также вы можете очистить киви, нарезать мякоть ломтиками и затем есть ее вместе с кусочками кожуры. Можно добавить кожуру в смузи или смешать ее с йогуртом или овсянкой.
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