Этот витамин поможет снизить «плохой» холестерин и повысить «хороший»

Кроме того, как отмечает эксперт, на снижение холестерина оказывают влияние и статины. Их применение может быть показано при определенных проблемах со здоровьем, однако статины хорошо переносят не все пациенты. При наличии противопоказаний или плохой переносимости медики рекомендуют в целях снижения уровня холестерина делать акцент именно на употреблении продуктов с высоким содержанием витамина В3.