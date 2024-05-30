Этот витамин поможет снизить «плохой» холестерин и повысить «хороший»

Posted 30 мая, 08:32
Published 30 мая, 08:32
Modified 10 сентября, 00:02
Updated 10 сентября, 00:02
Как отмечает Ольга Бокерия, врач-кардиолог, способностью снижать холестерин в крови обладает ниацин — витамин В3, также известный как никотиновая кислота. Организм особым образом его воспринимает и использует с целью превращения в энергию той пищи, которая в него поступила. Кроме того, витамин В3 необходим для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы.
Таким образом, чтобы снизить холестерин, достаточно регулярно употреблять в пищу продукты с высоким содержанием витамина В3. Ольга Бокерия перечисляет их: рыба, мясо, грибы, яйца, зеленые овощи.
Ольга Бокерия рассказывает, что ученые уже давно изучают, как витамин В3 влияет на холестерин и его уровень. В частности, было установлено в ходе нескольких исследований, что определенная доза никотиновой кислоты действительно снижает холестерин, причем тот, который считается «плохим». При этом уровень «хорошего» холестерина под воздействием ниацина, напротив, повышается.
Исследователи установили, что употреблять витамин В3 с целью снижения холестерина необходимо в определенном количестве — не менее 15 мг в сутки и в течение конкретного периода времени — пять лет.
Кроме того, как отмечает эксперт, на снижение холестерина оказывают влияние и статины. Их применение может быть показано при определенных проблемах со здоровьем, однако статины хорошо переносят не все пациенты. При наличии противопоказаний или плохой переносимости медики рекомендуют в целях снижения уровня холестерина делать акцент именно на употреблении продуктов с высоким содержанием витамина В3.
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