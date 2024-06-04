Мошенники используют новую схему для доступа к аккаунтам людей на «Госуслугах»

Posted 4 июня, 13:40
Published 4 июня, 13:40
Modified 10 сентября, 01:40
Updated 10 сентября, 01:40
На этот раз мошенники привлекают пользователей на фальшивые сайты, которые копируют официальный портал «Госуслуги». В этой статье мы расскажем, как выявить таких злоумышленников и уберечь себя от их действий.
Мошенники используют различные методы, чтобы завлечь жертву на поддельный сайт «Госуслуги». Они могут отправлять фальшивые сообщения от имени мобильных операторов или заманивают для участия в акциях.
Пользователи российских мобильных операторов могут получать push-уведомления с просьбой подтвердить паспортные данные на портале «Госуслуги». В таких сообщениях содержится ссылка, которая ведет на поддельный сайт оператора, а затем перенаправляет на фишинговый портал «Госуслуги».
После этого пользователю предлагается ввести логин и пароль для входа в личный кабинет, и эти данные сразу попадают в руки мошенников.
Мошенники часто используют акции, проводимые банками, чтобы обмануть клиентов.
Они создают Telegram-канал, имитируя официальный логотип известного банка, и предлагают стать участниками розыгрышей. Чтобы подтвердить участие, пользователю нужно перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт. На этом сайте просят авторизоваться через «Госуслуги» или ввести логин и пароль от банковского аккаунта, а также код из СМС.
Чтобы не стать жертвой мошенников и не передать им свои данные для входа на портал «Госуслуги» через фишинговый сайт, не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят как сообщения от вашего мобильного оператора или банка.
При получении сообщения с просьбой подтвердить данные или присоединиться к акции, рекомендуется связаться с оператором через службу поддержки или проверить актуальность данных на портале банка. Никогда не передавайте коды из СМС посторонним лицам для подтверждения входа на «Госуслуги» или в другие системы.
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