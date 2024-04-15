В отпуск в Аланию: как русским туристам избежать штрафов и мошенников в 2024 году

Например, турецкие мужчины могут купаться только в длинных шортах. И хотя они позволяют себе терпеть иностранцев в плавках, что не допустимо для данной страны, в таком виде гулять по городу не разрешается. В купальнике женщина можно себе позволить находиться только в отеле или на пляже. То же правило касается и яркого макияжа.