В отпуск в Аланию: как русским туристам избежать штрафов и мошенников в 2024 году

Posted 15 апреля, 12:05
Published 15 апреля, 12:05
Modified 9 сентября, 21:50
Updated 9 сентября, 21:50
Город Аланья радушен в отношении туристов, но это не означает что страна допускает любое поведение иностранца. Прежде чем лететь в Турцию, следует поближе познакомиться с местными обычаями и узнать у туроператора о законах, нарушение которых грозит высокими штрафами и даже арестом.
В Аланьи нет строгих запретов относительно одежды, за исключением посещения мечети. Но чтобы на улицах города не оказаться в центре скандала, не стоит надевать прозрачную и короткую одежду, например микро-шорты, майки, платья, за которыми видны очертания силуэта, бикини.
Например, турецкие мужчины могут купаться только в длинных шортах. И хотя они позволяют себе терпеть иностранцев в плавках, что не допустимо для данной страны, в таком виде гулять по городу не разрешается. В купальнике женщина можно себе позволить находиться только в отеле или на пляже. То же правило касается и яркого макияжа.
После регулярных жалоб местных жителей турецкие власти рассматривают возможность введения штрафов для туристов, которые могут позволить себе выйти из пляжа в город в купальном костюме.
Не стоит употреблять алкогольные напитки и курить сигареты в парках и иных общественных местах города. Это можно делать только в кафе, ресторанах или у себя в номере. В последнем случае нужно уточнить у администрации отеля, позволительно ли дымить на балконе или в комнате.
В противном случае за курение в неположенных местах штраф достигнет 650 рублей, за распитие алкоголя — 2000 рублей.
Перед вылетом в Турцию стоит уведомить свой банк о том, что собираетесь в отпуск. В противном случае российский турист может столкнуться с блокировкой своего счета за снятие денег в необычном месте.
Обмен валюты выгоднее совершать не в аэропорту, а официальных обменниках с табличкой Change office.
Нужно быть осторожным возле банкоматов и не пользоваться услугами уличных мошенников, которые могут любезно предложить снять деньги. Туристы в таком случае могут остаться без наличности и даже без карт.
Перед путешествием сфотографируйте на телефон, поместите в облачное хранилище и отксерокопируйте все документы, с которыми едете в чужую страну. При их утрате у вас хотя бы будут копии, которые позволят вам быстрее начать процесс восстановления.
Турки очень не любят, когда они попадают в кадр фотографий туристов, особенно если это касается женщин и детей. Местные жители могут устроить скандал и потребовать удалить снимки. Также не стоит фотографировать мусульманок на пляже, если не хотите разбираться с ее мужем.
Существуют также запреты на фото и видеосъемку некоторых зданий и военных объектов. Чтобы избежать проблем, стоит спросить разрешения у охранника или сотрудника такой недвижимости.
Так как Турция страна ислама, не стоит вызывать турков на религиозную беседу и спорить с ними на эту тему. Местные жители очень уважают свою веру и относятся к ней серьезно, поэтому разговоры могут быть восприняты как оскорбление.
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