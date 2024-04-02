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Posted 2 апреля, 14:54

Published 2 апреля, 14:54

Modified 9 сентября, 21:13

Updated 9 сентября, 21:13

Мошенники начали использовать новую схему для взлома «Госуслуг»

Мошенники начали использовать новую схему для взлома «Госуслуг»

2 апреля 2024, 14:54
Фото: 1MI
Мошенники начали использовать новую схему для взлома «Госуслуг»
Мошенники изобрели новый способ получения доступа к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». На этот раз обман заключается в заманивании людей на фишинговые сайты, имитирующие настоящий портал «Госуслуги». Из этой статьи вы узнаете, как распознать мошенников и защититься от их махинаций.

Как это работает

Затянуть жертву на поддельный портал «Госуслуги» мошенники пытаются разными способами, в числе которых — рассылка лжесообщений от операторов мобильной связи или приглашение поучаствовать в «акциях», которые якобы проводят всем известные банки. Ниже мы расскажем об этих уловках подробнее.

Рассылка push-уведомлений

Абонентам российских мобильных операторов могут приходить push-уведомления, в которых говорится, что им необходимо подтвердить паспортные данные на портале «Госуслуги». Также в сообщении указывается ссылка, ведущая на поддельный сайт оператора, с которого абонент попадает на фишинговый портал «Госуслуги».

Далее для авторизации в личном кабинете предлагается ввести логин и пароль от «Госуслуг», которые сразу становятся добычей мошенников.

Многие банки регулярно проводят акции для своих клиентов, и мошенники этим пользуютсМногие банки регулярно проводят акции для своих клиентов, и мошенники этим пользуютс
Многие банки регулярно проводят акции для своих клиентов, и мошенники этим пользуютс. Фото: 1MI

Объявление об акциях и розыгрышах в Telegram

Многие банки регулярно проводят акции для своих клиентов, и мошенники этим пользуются. Они открывают канал в Telegram с логотипом какого-нибудь известного кредитно-финансового учреждения и от имени этого банка предлагают пользователям поучаствовать в акции или розыгрыше.

Для подтверждения участия требуется пройти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, где клиент должен авторизоваться через «Госуслуги» или ввести логин и пароль от банковского личного кабинета, а также код из СМС.

Чтобы не стать жертвой мошенника, не следует проходить по непроверенным ссылкамЧтобы не стать жертвой мошенника, не следует проходить по непроверенным ссылкам
Чтобы не стать жертвой мошенника, не следует проходить по непроверенным ссылкам. Фото: 1MI

Как защититься от мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенника и самолично не передать ему все данные для входа на портал «Госуслуги» через фишинговый сайт, не следует проходить по непроверенным ссылкам — даже если они на первый взгляд были присланы от вашего мобильного оператора или банка.

Если же вы получили сообщение о необходимости подтвердить данные или приглашение к участию в акции, лучше всего будет напрямую связаться с мобильным оператором по номеру для звонков в службу поддержки или проверить информацию о проводящихся акциях на официальном сайте банка. И конечно же, ни при каких условиях нельзя сообщать посторонним коды из СМС для подтверждения входа на портал «Госуслуги» или куда-либо еще.

#Общество#Госуслуги#Мошенники#Все материалы авторов
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