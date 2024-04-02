Мошенники начали использовать новую схему для взлома «Госуслуг»

Если же вы получили сообщение о необходимости подтвердить данные или приглашение к участию в акции, лучше всего будет напрямую связаться с мобильным оператором по номеру для звонков в службу поддержки или проверить информацию о проводящихся акциях на официальном сайте банка. И конечно же, ни при каких условиях нельзя сообщать посторонним коды из СМС для подтверждения входа на портал «Госуслуги» или куда-либо еще.