Мошенники начали использовать новую схему для взлома «Госуслуг»

Posted 2 апреля, 14:54
Published 2 апреля, 14:54
Modified 9 сентября, 21:13
Updated 9 сентября, 21:13
Затянуть жертву на поддельный портал «Госуслуги» мошенники пытаются разными способами, в числе которых — рассылка лжесообщений от операторов мобильной связи или приглашение поучаствовать в «акциях», которые якобы проводят всем известные банки. Ниже мы расскажем об этих уловках подробнее.
Абонентам российских мобильных операторов могут приходить push-уведомления, в которых говорится, что им необходимо подтвердить паспортные данные на портале «Госуслуги». Также в сообщении указывается ссылка, ведущая на поддельный сайт оператора, с которого абонент попадает на фишинговый портал «Госуслуги».
Далее для авторизации в личном кабинете предлагается ввести логин и пароль от «Госуслуг», которые сразу становятся добычей мошенников.
Многие банки регулярно проводят акции для своих клиентов, и мошенники этим пользуются. Они открывают канал в Telegram с логотипом какого-нибудь известного кредитно-финансового учреждения и от имени этого банка предлагают пользователям поучаствовать в акции или розыгрыше.
Для подтверждения участия требуется пройти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, где клиент должен авторизоваться через «Госуслуги» или ввести логин и пароль от банковского личного кабинета, а также код из СМС.
Чтобы не стать жертвой мошенника и самолично не передать ему все данные для входа на портал «Госуслуги» через фишинговый сайт, не следует проходить по непроверенным ссылкам — даже если они на первый взгляд были присланы от вашего мобильного оператора или банка.
Если же вы получили сообщение о необходимости подтвердить данные или приглашение к участию в акции, лучше всего будет напрямую связаться с мобильным оператором по номеру для звонков в службу поддержки или проверить информацию о проводящихся акциях на официальном сайте банка. И конечно же, ни при каких условиях нельзя сообщать посторонним коды из СМС для подтверждения входа на портал «Госуслуги» или куда-либо еще.
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