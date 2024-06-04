Какой выбрать ламинат в квартиру

Для ванной комнаты лучше всего подходит ламинат, устойчивый к влаге и каплям воды, не деформирующийся при намокании. Такой ламинат изготавливается из ПВХ-плит, а не из прессованной древесины. Чтобы гарантировать полную водонепроницаемость, некоторые производители наносят резиновое покрытие на края планок. Водостойкий ламинат сопоставим по качеству с традиционной керамической плиткой, но при этом он значительно теплее и комфортнее для ходьбы босиком.