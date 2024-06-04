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Posted 4 июня, 11:47

Published 4 июня, 11:47

Modified 10 сентября, 01:39

Updated 10 сентября, 01:39

Какой выбрать ламинат в квартиру

4 июня 2024, 11:47
Рассказываем, как выбрать ламинат для комнат и кухни во время ремонта.

Какой подойдет ламинат

Когда вы выбираете напольное покрытие, следует учитывать его предназначение. Например, на кухне главным фактором будет влагостойкость, а в прихожей — износостойкость. Важно также, чтобы ламинат соответствовал общему стилю интерьера.

Какой ламинат выбрать для кухни

Для кухонного помещения рекомендуется выбирать ламинат 33 класса. Такое покрытие позволяет без опасений мыть пол даже несколько раз в день — материал сохранит свою форму и не деформируется. Дополнительную защиту обеспечит обработка швов мастикой. Отличным выбором будет текстурированный ламинат — он не скользит, а пятна, разводы и следы обуви на нем почти не видны.

Какой ламинат подойдет для ванной

Для ванной комнаты лучше всего подходит ламинат, устойчивый к влаге и каплям воды, не деформирующийся при намокании. Такой ламинат изготавливается из ПВХ-плит, а не из прессованной древесины. Чтобы гарантировать полную водонепроницаемость, некоторые производители наносят резиновое покрытие на края планок. Водостойкий ламинат сопоставим по качеству с традиционной керамической плиткой, но при этом он значительно теплее и комфортнее для ходьбы босиком.

Выбрать ламинат для комнаты

В гостиных, спальнях и детских нагрузка на пол обычно невысокая, поэтому можно выбирать ламинат как бытового класса (21–23), так и коммерческого (31 и выше), в зависимости от предполагаемой нагрузки. Например, в спальне нет необходимости в особо износостойком покрытии, а для детской комнаты предпочтительнее водостойкий ламинат с прочным верхним слоем.

В жилых комнатах важно обеспечить звукоизоляцию и предотвратить скрипы и шумы при ходьбе. Поэтому под ламинат укладывают специальную подложку, которая гасит звуки и выравнивает неровности пола.

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#Илья Протвинов#Общество#Кухня#Выбор ламината#Влагостойкость#Напольное покрытие
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