Какой выбрать ламинат в квартиру

Posted 4 июня, 11:47
Published 4 июня, 11:47
Modified 10 сентября, 01:39
Updated 10 сентября, 01:39
Когда вы выбираете напольное покрытие, следует учитывать его предназначение. Например, на кухне главным фактором будет влагостойкость, а в прихожей — износостойкость. Важно также, чтобы ламинат соответствовал общему стилю интерьера.
Для кухонного помещения рекомендуется выбирать ламинат 33 класса. Такое покрытие позволяет без опасений мыть пол даже несколько раз в день — материал сохранит свою форму и не деформируется. Дополнительную защиту обеспечит обработка швов мастикой. Отличным выбором будет текстурированный ламинат — он не скользит, а пятна, разводы и следы обуви на нем почти не видны.
Для ванной комнаты лучше всего подходит ламинат, устойчивый к влаге и каплям воды, не деформирующийся при намокании. Такой ламинат изготавливается из ПВХ-плит, а не из прессованной древесины. Чтобы гарантировать полную водонепроницаемость, некоторые производители наносят резиновое покрытие на края планок. Водостойкий ламинат сопоставим по качеству с традиционной керамической плиткой, но при этом он значительно теплее и комфортнее для ходьбы босиком.
В гостиных, спальнях и детских нагрузка на пол обычно невысокая, поэтому можно выбирать ламинат как бытового класса (21–23), так и коммерческого (31 и выше), в зависимости от предполагаемой нагрузки. Например, в спальне нет необходимости в особо износостойком покрытии, а для детской комнаты предпочтительнее водостойкий ламинат с прочным верхним слоем.
В жилых комнатах важно обеспечить звукоизоляцию и предотвратить скрипы и шумы при ходьбе. Поэтому под ламинат укладывают специальную подложку, которая гасит звуки и выравнивает неровности пола.
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