Громче сердец: женщины-фотографы из арабского мира участвуют в выставке портретов

Иранские женщины красят волосы в фиолетовые и синие тона вопреки государству; ливанские женщины уверенно держатся посреди политического хаоса и разрушений в своей стране; египетские женщины борются с проблемами одинокого материнства, а также образа тела и бесчисленных общественных давлений и ожиданий, которые сопровождают это. В своих работах художницы сплетают воедино нити коллективного жизненного опыта героинь, подчеркивая роль женщин как выразительниц силы, мужества и надежды.