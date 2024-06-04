Громче сердец: женщины-фотографы из арабского мира участвуют в выставке портретов

Posted 4 июня, 10:34
Published 4 июня, 10:34
Modified 10 сентября, 01:39
Updated 10 сентября, 01:39
Вместо того, чтобы просто изображать женщин Ближнего Востока во время трудностей или травм, фотографы представляют портреты, пронизанные целым рядом эмоций, от неповиновения силе до безмятежности и радости.
Ведущие египетские, иранские, иорданские, ливанские, палестинские, саудовские и йеменские фотографы, представляют глубоко личные истории. Вместе эти работы подчеркивают общую человечность женщин, сплетая воедино нити личного и коллективного жизненного опыта, одновременно давая представление о перспективах и реалиях художников.
Иранские женщины красят волосы в фиолетовые и синие тона вопреки государству; ливанские женщины уверенно держатся посреди политического хаоса и разрушений в своей стране; египетские женщины борются с проблемами одинокого материнства, а также образа тела и бесчисленных общественных давлений и ожиданий, которые сопровождают это. В своих работах художницы сплетают воедино нити коллективного жизненного опыта героинь, подчеркивая роль женщин как выразительниц силы, мужества и надежды.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14