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Posted 4 июня, 10:34

Published 4 июня, 10:34

Modified 10 сентября, 01:39

Updated 10 сентября, 01:39

Громче сердец: женщины-фотографы из арабского мира участвуют в выставке портретов

4 июня 2024, 10:34
Институт Ближнего Востока в Вашингтоне проводит выставку «Громче сердец: женщины-фотографы из арабского мира и Ирана», на которой представлены работы десяти художников.

Вместо того, чтобы просто изображать женщин Ближнего Востока во время трудностей или травм, фотографы представляют портреты, пронизанные целым рядом эмоций, от неповиновения силе до безмятежности и радости.

Ведущие египетские, иранские, иорданские, ливанские, палестинские, саудовские и йеменские фотографы, представляют глубоко личные истории. Вместе эти работы подчеркивают общую человечность женщин, сплетая воедино нити личного и коллективного жизненного опыта, одновременно давая представление о перспективах и реалиях художников.

Иранские женщины красят волосы в фиолетовые и синие тона вопреки государству; ливанские женщины уверенно держатся посреди политического хаоса и разрушений в своей стране; египетские женщины борются с проблемами одинокого материнства, а также образа тела и бесчисленных общественных давлений и ожиданий, которые сопровождают это. В своих работах художницы сплетают воедино нити коллективного жизненного опыта героинь, подчеркивая роль женщин как выразительниц силы, мужества и надежды.

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#Общество#Видео#Фотография
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