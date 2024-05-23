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Posted 23 мая, 09:12

Published 23 мая, 09:12

Modified 9 сентября, 23:33

Updated 9 сентября, 23:33

Топ-7 смешных фотографий из самолетов

Топ-7 смешных фотографий из самолетов

23 мая 2024, 09:12
Фото: 1MI
Топ-7 смешных фотографий из самолетов
Ограниченное пространство и разношерстные пассажиры на борту самолёта могут привести к незабываемым моментам.

Команда высокого полета

Экипаж внес причудливый поворот в предполетную рутину, пригласив очаровательного пони в кабину пилотов. Кажется, все остались довольны.

Хитроумный маневр на высоте

Этот пассажир провернул миссию по обходу правил авиакомпании и пронес на борт огромного кота. Для этого он использовал игрушечную копию животного, которая отвлекла внимание от настоящей звезды шоу.

Мечты в полете

Вот гениальная стратегия сна пассажира, который не хочет пропустить прием пищи. Женщина повесила на шею бейджик с вежливой просьбой: «Пожалуйста, разбудите меня, чтобы перекусить и выпить! Спасибо!».

Зачем напрягать крылья, если есть самолет

Пассажиры были сильно удивлены попутчикам на борту рейса одной из ближневосточных авиакомпаний. В воздух поднялся самолет, полный соколов.

Творческий подход к комфорту

Изобретательность в полете выходит на новую высоту. Эта девушка практически буквально перевернулась с ног на голову, чтобы расположиться поближе к вентиляционному отверстию.

Двойник Хорхе Гарсии на борту

Этот пассажир необычайно похож на звезду сериала «Остаться в живых» Хорхе Гарсию. Поразительное сходство с актером заставляет других пассажиров делать дубль за дублем.

Четвероногий киноман

А этот четвероногий пассажир никому не мешает. Немецкая овчарка не сводит глаз с экрана и увлеченно смотрит фильм.

#Общество#Все материалы авторов#Фотография#Самолет
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