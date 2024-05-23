Топ-7 смешных фотографий из самолетов

Posted 23 мая, 09:12
Published 23 мая, 09:12
Modified 9 сентября, 23:33
Updated 9 сентября, 23:33
Команда высокого полета
Экипаж внес причудливый поворот в предполетную рутину, пригласив очаровательного пони в кабину пилотов. Кажется, все остались довольны.
Хитроумный маневр на высоте
Этот пассажир провернул миссию по обходу правил авиакомпании и пронес на борт огромного кота. Для этого он использовал игрушечную копию животного, которая отвлекла внимание от настоящей звезды шоу.
Мечты в полете
Вот гениальная стратегия сна пассажира, который не хочет пропустить прием пищи. Женщина повесила на шею бейджик с вежливой просьбой: «Пожалуйста, разбудите меня, чтобы перекусить и выпить! Спасибо!».
Зачем напрягать крылья, если есть самолет
Пассажиры были сильно удивлены попутчикам на борту рейса одной из ближневосточных авиакомпаний. В воздух поднялся самолет, полный соколов.
Творческий подход к комфорту
Изобретательность в полете выходит на новую высоту. Эта девушка практически буквально перевернулась с ног на голову, чтобы расположиться поближе к вентиляционному отверстию.
Двойник Хорхе Гарсии на борту
Этот пассажир необычайно похож на звезду сериала «Остаться в живых» Хорхе Гарсию. Поразительное сходство с актером заставляет других пассажиров делать дубль за дублем.
Четвероногий киноман
А этот четвероногий пассажир никому не мешает. Немецкая овчарка не сводит глаз с экрана и увлеченно смотрит фильм.
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