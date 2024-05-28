Топ-7 культовых черно-белых фотографий, которые выглядят в цвете еще эффектнее

Катастрофа Гинденбурга — это падение дирижабля, произошедшее 6 мая 1937 года в городке Манчестер, штат Нью-Джерси, США. Немецкий пассажирский дирижабль LZ 129 «Гинденбург» загорелся при попытке пришвартоваться к причальной мачте на военно-морской авиабазе Лейкхерст. В результате аварии погибли 35 человек (13 пассажиров и 22 члена экипажа) из 97 человек, находившихся на борту (36 пассажиров и 61 член экипажа), и еще один человек погиб на земле.