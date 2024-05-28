Топ-7 культовых черно-белых фотографий, которые выглядят в цвете еще эффектнее

Posted 28 мая, 08:05
Published 28 мая, 08:05
Modified 9 сентября, 23:50
Updated 9 сентября, 23:50
Поднятие флага над Рейхстагом — культовая фотография времен Второй мировой войны, сделанная во время битвы за Берлин 2 мая 1945 года. Фотография была перепечатана в тысячах изданий и стала рассматриваться во всем мире как одно из самых значительных и узнаваемых изображений Второй мировой войны.
«Обед на вершине небоскреба» — это черно-белая фотография, сделанная 20 сентября 1932 года, на которой запечатлены одиннадцать металлургов, сидящих на стальной балке на высоте 850 футов (260 метров) над землей на шестьдесят девятом этаже здания RCA в Манхэттене, штат Нью-Йорк. Снимок был рекламным ходом и частью кампании по продвижению небоскреба.
Фотография, на которую мы смотрим, — культовая спортивная фотография, сделанная в 1965 году фотографом Нилом Лейфером с помощью камеры Rolleiflex. Это фотография величайшего чемпиона в супертяжелом весе Мухаммеда Али.
Катастрофа Гинденбурга — это падение дирижабля, произошедшее 6 мая 1937 года в городке Манчестер, штат Нью-Джерси, США. Немецкий пассажирский дирижабль LZ 129 «Гинденбург» загорелся при попытке пришвартоваться к причальной мачте на военно-морской авиабазе Лейкхерст. В результате аварии погибли 35 человек (13 пассажиров и 22 члена экипажа) из 97 человек, находившихся на борту (36 пассажиров и 61 член экипажа), и еще один человек погиб на земле.
Эта фотография была сделана в день 72-летия Эйнштейна. Его фотографировали весь вечер, и ему это надоело. В знак раздражения гений показал язык своим преследователям — момент, который запечатлел фотограф Артур Сассе. Снимок быстро распространился по всему миру, став культовым изображением.
День победы на Таймс-сквер — это фотография Альфреда Айзенштедта, на которой моряк ВМС США обнимает и целует совершенно незнакомого человека — ассистента стоматолога — в День Победы над Японией 14 августа 1945 года. Фотография была опубликована неделю спустя в журнале Life среди множества фотографий торжеств по всей территории Соединенных Штатов.
Сэр Чарльз Спенсер Чаплин-младший был английским комическим актером, режиссером и композитором, получившим известность в эпоху немого кино. Он стал всемирной иконой благодаря экранному образу бродяги и считается одной из самых важных фигур киноиндустрии. Его карьера длилась более 75 лет.
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