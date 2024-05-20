Comedy Pet Photography Awards: топ-10 смешных фотографий домашних животных

Posted 20 мая, 09:36
Published 20 мая, 09:36
Modified 9 сентября, 23:16
Updated 9 сентября, 23:16
На снимках запечатлены смешные выражения мордочек, пойманные в нужный момент, и курьезные взаимодействия с другими животными и людьми. На победу в этом году претендуют 29 финалистов.
Посмотреть на всех претендентов и победителей прошлых лет можно на сайте конкурса. Также там есть возможность проголосовать за своего фаворита. Победители премии Comedy Pet Photography Awards будут объявлены 6 июня.
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