Влияние фастфуда на сон: взгляд через призму нового исследования

Posted 3 июня, 11:16
Published 3 июня, 11:16
Modified 10 сентября, 01:35
Updated 10 сентября, 01:35
В рамках исследования были собраны показатели 39 тыс. взрослых французов. Их медданные анализировались каждые полгода в течение двух лет. Исследование выявило, что участники получали около 16% своей ежедневной энергии из ультраобработанных продуктов. При этом 20% испытуемых сообщали о проблемах с бессонницей. Примечательно, что мужчины оказались более подвержены риску, чем женщины.
Специалисты уже давно замечают связь между употреблением, так называемых, вредных продуктов быстрого переваривания и нарушениями сна. Они могут воздействовать на желудочно-кишечный тракт, особенно на микробиоту, которая имеет свою нервную систему и серотониновые клетки. Употребление фастфуда и газировки может вызывать боли, вздутие, аллергические реакции и даже нервную возбудимость. А это, в свою очередь, плохо влияет на качество сна, пишет АиФ.
Избыточное потребление углеводов, особенно вечером, стимулирует нервную систему, что может привести к ночным кошмарам, повышению тревожности и астеническим проявлениям. Фастфуд, съеденный перед сном, может стать причиной поверхностного сна, ночных пробуждений и даже панических атак.
Ультраобработанные продукты способствуют избыточному синтезу гормона стресса, вызывают воспаления в желудочно-кишечном тракте и способствуют избыточному бактериальному росту. Это может привести к депрессивным состояниям, сопровождающимся нарушениями сна, компульсивным перееданиям и ночным перекусам.
Важно отметить, что ультраобработанные продукты быстро усваиваются, готовятся и потребляются, что приводит к эмоциональной перегрузке нервной системы.
Помимо ультраобработанных продуктов, есть и другие аспекты образа жизни и окружающей среды, которые могут нарушать сон.
В частности, потребление кофеина, особенно во второй половине дня, может затруднить засыпание и ухудшить качество сна. А алкоголь, несмотря на то, что он может помочь уснуть, снижает качество сна, вызывая частые пробуждения и снижая продолжительность глубокого сна.
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