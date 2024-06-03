Влияние фастфуда на сон: взгляд через призму нового исследования

Специалисты уже давно замечают связь между употреблением, так называемых, вредных продуктов быстрого переваривания и нарушениями сна. Они могут воздействовать на желудочно-кишечный тракт, особенно на микробиоту, которая имеет свою нервную систему и серотониновые клетки. Употребление фастфуда и газировки может вызывать боли, вздутие, аллергические реакции и даже нервную возбудимость. А это, в свою очередь, плохо влияет на качество сна, пишет АиФ.