Как одевались выпускницы во времена юности наших бабушек и как сейчас

Как правило, платья на выпускной заказывали знакомым портнихам, потому что в магазинах найти готовый наряд было невозможно. Также все девушки стремились в этот день надеть туфли на каблуках. Что касается аксессуаров, то в этом плане тоже старались особенно не выделяться. Скромная золотая цепочка, нитка жемчуга, неброские серьги — вот и все, что могли себе позволить советские выпускницы.