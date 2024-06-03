Как одевались выпускницы во времена юности наших бабушек и как сейчас

Posted 3 июня, 09:03
Published 3 июня, 09:03
Modified 10 сентября, 01:33
Updated 10 сентября, 01:33
Бабушки нынешних выпускниц жили в 60–70-х годах, то есть в самый расцвет советской эпохи. В те времена не принято было одеваться ярко и сексуально — обнажать спину, плечи, ноги, ведь это противоречило образу скромной советской девушки. Рассматривая фотографии тех лет, мы видим, что выпускницы надевали легкие летние платья светлого оттенка средней длины. Они могли быть отрезными — с пышной юбкой, скроенными по фигуре — с вырезом-лодочкой.
Как правило, платья на выпускной заказывали знакомым портнихам, потому что в магазинах найти готовый наряд было невозможно. Также все девушки стремились в этот день надеть туфли на каблуках. Что касается аксессуаров, то в этом плане тоже старались особенно не выделяться. Скромная золотая цепочка, нитка жемчуга, неброские серьги — вот и все, что могли себе позволить советские выпускницы.
Сегодня, спустя десятилетия, фешен-картина на выпускных вечерах кардинально изменилась. Девушки приходят на торжество в красивых вечерних нарядах, которые поражают своим разнообразием. Выпускницы надевают элегантные платья в пол, дерзкие мини-юбки с топами, стильные брючные костюмы, комбинезоны, расшитые вышивкой сарафаны и многое другое.
Давно канули в Лету те времена, когда надевали только белое и светлое. Сегодня девушки предпочитают персиковый, золотистый, лавандовый, серебристый, лазурно-голубой, красный. Также в этот торжественный вечер вчерашние школьницы блистают самыми разными аксессуарами — от стильной бижутерии до бриллиантовых гарнитуров.
Отдельные усилия девушки прилагают для создания прически, визажа, праздничного маникюра и педикюра. Все это создает неповторимый образ, который надолго останется в памяти и будет греть душу яркими воспоминаниями.
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