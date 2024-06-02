Как Ивлеева и Галич экстремально похудели в 2023 году

Интернет-ведущая удивила своих фолловеров резким преображением осенью прошлого года. В сентябре она опубликовала фотографии до и после процесса снижения веса, отметив, что избавилась от 14 килограммов. Эти снимки поразили ее подписчиков. Не так давно бывшая ведущая популярного телешоу «Орел и решка» не теряла веса с таким впечатляющим результатом, даже после разрыва отношений с супругом. Преобразившаяся знаменитость объявила, что избавилась от вредных привычек в перекусах, предпочитая употреблять огурцы, зелень и продукты белковой природы. Кроме того, ей помогли интенсивные тренировки на съемочной площадке во время работы над кинокартиной.