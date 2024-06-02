Как Ивлеева и Галич экстремально похудели в 2023 году

Posted 2 июня, 17:44
Published 2 июня, 17:44
Modified 10 сентября, 01:33
Updated 10 сентября, 01:33
Мир шоу-бизнеса не щадит знаменитостей, если они не следят за внешним видом. Даже незначительный прирост в весе становится поводом для обвинений в «неидеальности». Однако каждое появление звезды, стремительно сбросившей вес, вызывает восторг у публики. Кто из знаменитостей кардинально сократил свои размеры за прошедший год? Узнайте в нашей подборке.
Интернет-ведущая удивила своих фолловеров резким преображением осенью прошлого года. В сентябре она опубликовала фотографии до и после процесса снижения веса, отметив, что избавилась от 14 килограммов. Эти снимки поразили ее подписчиков. Не так давно бывшая ведущая популярного телешоу «Орел и решка» не теряла веса с таким впечатляющим результатом, даже после разрыва отношений с супругом. Преобразившаяся знаменитость объявила, что избавилась от вредных привычек в перекусах, предпочитая употреблять огурцы, зелень и продукты белковой природы. Кроме того, ей помогли интенсивные тренировки на съемочной площадке во время работы над кинокартиной.
Летом 2023 года певица Бьянка поразила поклонников своим стройным обликом в купальнике во время отдыха и объявила, что сбросила 12 килограммов веса. Ранее ее поклонники были обеспокоены изменениями во внешности своего кумира, который значительно поправился, а также стало заметно появление отеков. Певица объяснила этот резкий переворот тем, что в ее организме произошел непредвиденный гормональный дисбаланс. Для восстановления здоровья ей пришлось пройти комплексное медицинское обследование и пройти длительный курс лечения. Эти факторы привели к быстрому набору лишнего веса.
Известная блогерша, телеведущая и успешная предпринимательница Ида Галич также сталкивалась с проблемой лишнего веса. Она открыто призналась, что значительно прибавила в весе во время беременности и после рождения сына Леона в 2020 году, набрав общим итогом 22 килограмма.
Однако только в 2023 году Галич решила серьезно взяться за себя, и благодаря упорному труду она смогла избавиться от лишнего веса, достигнув долгожданной стройности и примерив размер одежды, который ей так давно хотелось. Ида поделилась, что позволяет себе наслаждаться едой, однако делает это с умеренностью, придерживаясь преимущественно рациона, богатого зеленью. Кроме того, она активно занимается йогой и танцами на пилоне.
Рэп-исполнитель Джиган, недавно подвергшийся критике из-за своего избыточного веса, в 2023 году поразил своих поклонников сенсационным снижением веса. За короткий срок артист сумел избавиться от 40 килограммов, вызвав восхищение. Тем не менее, Джиган утверждает, что для достижения такого результата он не прибегал к применению лекарственных средств. По его словам, успех был обусловлен спортом, интенсивными тренировками и сбалансированным рационом питания.
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