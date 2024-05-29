Советы по здоровому сну: 5 способов засыпать легче

Posted 29 мая, 10:34
Published 29 мая, 10:34
Modified 9 сентября, 23:57
Updated 9 сентября, 23:57
Спальня — это место отдыха. Здесь не должен находиться телевизор, не говоря уже о работе в постели. Избегайте в спальне всего, что отвлекает от отдыха. При этом комната не обязательно должна быть спартанской. Какой она будет, зависит от вашего вкуса. Главное, чтобы это был ваш личный оазис благополучия.
Уберите все источники света, мешающие вашему сну, будь то ночник, светодиодный будильник или дисплей мобильного телефона. Гормон мелатонин, который важен для здорового сна, вырабатывается только в темноте. При недостатке мелатонина в достаточных количествах люди страдают от нарушений сна.
Температура в спальне также важна для расслабления. В тёплые дни спите с открытым окном, чтобы впускать кислород и выводить спертый воздух. Лучшая температура для здорового сна — от 16 до 18 градусов (в детской комнате до 22 градусов). Кроме того, оптимальная влажность составляет от 40 до 60%.
Зелень в спальне, безусловно, красива, но растениям не место в комнате, где вы отдыхаете. С наступлением темноты они перестают вырабатывать кислород и выделяют углекислый газ, как любое живое существо. Цветы также создают дополнительные проблемы аллергикам, так как пыль быстро собирается на комнатных растениях.
Организму нравятся фиксированные ритмы. Вы можете использовать это, чтобы ввести в привычку определенные ритуалы, которые подготовят тело и разум ко сну. Это может быть тихая музыка или расслабляющая аудиокнига, которая, возможно, уже играет во время чистки зубов. Ведение дневника или медитация — также быстродействующий способ оставить повседневные заботы позади.
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