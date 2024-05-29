Советы по здоровому сну: 5 способов засыпать легче

Спальня — это место отдыха. Здесь не должен находиться телевизор, не говоря уже о работе в постели. Избегайте в спальне всего, что отвлекает от отдыха. При этом комната не обязательно должна быть спартанской. Какой она будет, зависит от вашего вкуса. Главное, чтобы это был ваш личный оазис благополучия.