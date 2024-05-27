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Posted 27 мая, 16:38

Published 27 мая, 16:38

Modified 9 сентября, 23:48

Updated 9 сентября, 23:48

Какие привычки помогут продлить жизнь и улучшить здоровье

Какие привычки помогут продлить жизнь и улучшить здоровье

27 мая 2024, 16:38
Фото: Изображение Midjourney
Какие привычки помогут продлить жизнь и улучшить здоровье
Ученые уверены: старение организма вполне можно отсрочить. Какие привычки свойственны долгожителям и как продлить годы: 8 правил долгой и здоровой жизни.

Ешьте правильно

Это не про строгие диеты и ограничение себя во всем. Продлить жизнь поможет привычка питаться разнообразно, но с упором на растительную пищу. Например, как в средиземноморской диете, — с цельными злаками и свежими овощами. Откажитесь от фастфуда, слишком жирной пищи, сахара, мучного, алкоголя.

Откажитесь от фастфуда, слишком жирной пищи, сахара, мучного, алкоголяОткажитесь от фастфуда, слишком жирной пищи, сахара, мучного, алкоголя
Откажитесь от фастфуда, слишком жирной пищи, сахара, мучного, алкоголя. Фото: Изображение Midjourney

Немного физкультуры

Даже небольшая физическая нагрузка способна прибавить здоровья и продлить жизнь. Достаточно, чтобы в ежедневную привычку вошла небольшая зарядка с утра и прогулка пешком.

Будьте спокойны

Ученые выяснили, что управление стрессом снижает раннюю смертность на 22%, а старение обходит стороной людей, отличающихся уравновешенностью и спокойствием. Постарайтесь даже негативные события принимать спокойно, учитесь видеть во всем положительные моменты.

Ученые выяснили, что управление стрессом снижает раннюю смертность на 22%,Ученые выяснили, что управление стрессом снижает раннюю смертность на 22%,
Ученые выяснили, что управление стрессом снижает раннюю смертность на 22%,. Фото: Изображение Midjourney

Возьмитесь за ум

Умственные нагрузки помогают продлить жизнь и встретить старость в трезвом уме и ясной памяти. Пусть в вашу привычку войдут ежедневные умственные нагрузки: хотя бы по 30 минут в день напрягайте мозг — учите иностранный язык, осваивайте новую профессию, разгадывайте кроссворды.

Крепко спите

Хороший ночной сон уменьшает риск ранней смертности на 18%. Чтобы продлить жизнь, спать нужно не менее 7-8 часов ночью и выделять время на короткий сон днем. Перед сном откажитесь от просмотра телевизора или смартфона, компьютерных игр. Это поможет спокойно заснуть и хорошо выспаться.

Хороший ночной сон уменьшает риск ранней смертности на 18%.Хороший ночной сон уменьшает риск ранней смертности на 18%.
Хороший ночной сон уменьшает риск ранней смертности на 18%.. Фото: Изображение Midjourney

Пейте воду

Одна из привычек долгожителей — употребление чистой воды вместо других напитков. 7-8 стаканов воды в день очищают организм и помогают чувствовать себя здоровей и сильней.

Ставьте цели

Человек, у которого нет смысла жизни и нет целей, живет гораздо меньше. Мечты и планы помогают продлить годы активности, понизить уровень стресса, чувствовать себя нужным и реализованным.

Человек, у которого нет смысла жизни и нет целей, живет гораздо меньше.Человек, у которого нет смысла жизни и нет целей, живет гораздо меньше.
Человек, у которого нет смысла жизни и нет целей, живет гораздо меньше.. Фото: Изображение Midjourney

Балуйте себя

Выбирайте для себя всё самое лучшее, не откладывайте жизнь на потом. Внедряя ту или иную привычку, хвалите себя за любую трансформацию: делали зарядку семь дней подряд — купите себе платье, о котором мечтали, продержались без сладкого месяц — купите билет на любимый спектакль.

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