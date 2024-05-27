Какие привычки помогут продлить жизнь и улучшить здоровье

Это не про строгие диеты и ограничение себя во всем. Продлить жизнь поможет привычка питаться разнообразно, но с упором на растительную пищу. Например, как в средиземноморской диете, — с цельными злаками и свежими овощами. Откажитесь от фастфуда, слишком жирной пищи, сахара, мучного, алкоголя.