Какие привычки помогут продлить жизнь и улучшить здоровье

Posted 27 мая, 16:38
Published 27 мая, 16:38
Modified 9 сентября, 23:48
Updated 9 сентября, 23:48
Это не про строгие диеты и ограничение себя во всем. Продлить жизнь поможет привычка питаться разнообразно, но с упором на растительную пищу. Например, как в средиземноморской диете, — с цельными злаками и свежими овощами. Откажитесь от фастфуда, слишком жирной пищи, сахара, мучного, алкоголя.
Даже небольшая физическая нагрузка способна прибавить здоровья и продлить жизнь. Достаточно, чтобы в ежедневную привычку вошла небольшая зарядка с утра и прогулка пешком.
Ученые выяснили, что управление стрессом снижает раннюю смертность на 22%, а старение обходит стороной людей, отличающихся уравновешенностью и спокойствием. Постарайтесь даже негативные события принимать спокойно, учитесь видеть во всем положительные моменты.
Умственные нагрузки помогают продлить жизнь и встретить старость в трезвом уме и ясной памяти. Пусть в вашу привычку войдут ежедневные умственные нагрузки: хотя бы по 30 минут в день напрягайте мозг — учите иностранный язык, осваивайте новую профессию, разгадывайте кроссворды.
Хороший ночной сон уменьшает риск ранней смертности на 18%. Чтобы продлить жизнь, спать нужно не менее 7-8 часов ночью и выделять время на короткий сон днем. Перед сном откажитесь от просмотра телевизора или смартфона, компьютерных игр. Это поможет спокойно заснуть и хорошо выспаться.
Одна из привычек долгожителей — употребление чистой воды вместо других напитков. 7-8 стаканов воды в день очищают организм и помогают чувствовать себя здоровей и сильней.
Человек, у которого нет смысла жизни и нет целей, живет гораздо меньше. Мечты и планы помогают продлить годы активности, понизить уровень стресса, чувствовать себя нужным и реализованным.
Выбирайте для себя всё самое лучшее, не откладывайте жизнь на потом. Внедряя ту или иную привычку, хвалите себя за любую трансформацию: делали зарядку семь дней подряд — купите себе платье, о котором мечтали, продержались без сладкого месяц — купите билет на любимый спектакль.
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