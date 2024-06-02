Хитрая или добрая? Что цвет маникюра расскажет о вашей подруге

Женщины с нюдом на ногтях имеют всесторонний взгляд на вещи, ищут плюсы и минусы во всем, и никогда не торопятся с решением, тщательно взвешивая проблему. Если назревает какой то важный вопрос, лучше обраться к подруге с нейтральным маникюром. Никто кроме нее не сможет вам помочь с выбором пути, правильно расставляя приоритеты.