Хитрая или добрая? Что цвет маникюра расскажет о вашей подруге

Posted 2 июня, 13:34
Published 2 июня, 13:34
Modified 10 сентября, 01:32
Updated 10 сентября, 01:32
Цвет лака для ногтей не только отражает стиль, но личность человека. Бессознательно или осознанно, но цвета обладают способностью раскрыть наш характер без слов.
Красные и розовые — одни из самых популярных оттенков лака для ногтей. Значения этого цвета — энергия, сопереживание, страсть, забота и любовь. Женщина с красным маникюром — «горячая голова», ассоциируется с сильными и страстными эмоциями. Такая подруга будет всегда носить гордое звание «боевая», в беде первая приедет к вам, что бы решить проблемы.
Теория самых привлекательных для ухажеров женщин была подтверждена исследованиями, которые показывают, что дамы получают больше приглашений на свидания, когда носят красное.
Холодные цвета относятся к оттенкам синего, зеленого и фиолетового. Значение этих цветов лака для ногтей заключается в умиротворении. Например, синий вызывает чувство доверия и стабильности, зеленый напоминает нам о природе и гармонии, а фиолетовый символизирует креативное мышление.
Женщины, которые выбирают голубые оттенки, являются самыми понимающими подругами, готовые всегда подставить свое плечо и выслушать о проблемах.
Подруги, которые носят фиолетовые и лавандовые оттенки, имеют подвешенный язык, они обладают ярким воображением и порой непредсказуемым характером как у ребенка, который радуется каждой мелочи.
Нейтральные и телесные цвета, включая прозрачные, бежевые и нежно-розовые говорят о том, что перед вами простой, но в тоже время с высоким достоинством человек. Такая личность прилагает усилия к гармоничному внешнему виду, но не пытаясь быть в центре внимания.
Женщины с нюдом на ногтях имеют всесторонний взгляд на вещи, ищут плюсы и минусы во всем, и никогда не торопятся с решением, тщательно взвешивая проблему. Если назревает какой то важный вопрос, лучше обраться к подруге с нейтральным маникюром. Никто кроме нее не сможет вам помочь с выбором пути, правильно расставляя приоритеты.
Черные и белые цвета представляют современную, минималистичную эстетику, привлекая внимание к аксессуарам, кольцам или браслетам. Такие люди, как правило, имеют четкую жизненную позицию и действительно делят мир на черное и белое.
К сильным личностям обычно тянутся те, кто имеет нерешительный характер. Дружба с обладателем высококонтрастного маникюра может компенсировать недостаток неуверенности в себе. Она будет вас хвалить за ваши успехи, поднимая самооценку. Но и пройтись по недостаткам она тоже может, так как прямолинейность — ее характерная черта.
Пастельные идеи для маникюра это самые нежные тона, напоминающими весну. Любой цвет радуги в пастельном оттенке отличается низкой яркостью и насыщенностью. Многие люди любят носить эти мягкие цвета, потому что в отличие от ярких такие тона вызывают нежное чувство счастья.
Человек, который носит пастельные или неяркие тона, открыт и дружелюбен. Возможно, что такая подруга будет видеть мир через розовые очки и часто витать в облаках своих фантазий. Но это ее мир, который чаще всего защищает нежную психику от реальности.
Металлическое и мерцающее покрытие олицетворяют гламур и элегантность. Использование подобных цветов — отличный способ добавить немного роскоши в повседневную жизнь. Такие женщины любят сиять и выбирают для себя самое лучшее.
Подруги с металлическими ноготочками имеют пробивную силу, азарт охотницы и чаще всего первые идет на контакт при желании завести знакомство. С женщинами она держит ухо востро, считая их всех конкурентками, но если вы доказали, что не хотите претендовать на роль первой скрипки, она будет самой преданной подругой.
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