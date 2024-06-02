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Posted 2 июня, 13:34

Published 2 июня, 13:34

Modified 10 сентября, 01:32

Updated 10 сентября, 01:32

Хитрая или добрая: что цвет маникюра может рассказать о вашей подруге

Хитрая или добрая? Что цвет маникюра расскажет о вашей подруге

2 июня 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Хитрая или добрая: что цвет маникюра может рассказать о вашей подруге
Вы знали, что женщины с синим маникюром — самые понимающие подруги, а с красным — первые примчатся к вам на помощь? Рассказываем секреты психологии в деталях — как по цвету лака на ногтях понять, какой перед вами человек.

Цвет лака для ногтей не только отражает стиль, но личность человека. Бессознательно или осознанно, но цвета обладают способностью раскрыть наш характер без слов.

Красные и розовые тона маникюра

Красные и розовые — одни из самых популярных оттенков лака для ногтей. Значения этого цвета — энергия, сопереживание, страсть, забота и любовь. Женщина с красным маникюром — «горячая голова», ассоциируется с сильными и страстными эмоциями. Такая подруга будет всегда носить гордое звание «боевая», в беде первая приедет к вам, что бы решить проблемы.

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Интересный факт

Теория самых привлекательных для ухажеров женщин была подтверждена исследованиями, которые показывают, что дамы получают больше приглашений на свидания, когда носят красное.
Красные и розовые тона маникюраКрасные и розовые тона маникюра
Красные и розовые тона маникюра. Фото: Изображение Midjourney

Холодные цвета маникюра — синий, зеленый, фиолетовый

Холодные цвета относятся к оттенкам синего, зеленого и фиолетового. Значение этих цветов лака для ногтей заключается в умиротворении. Например, синий вызывает чувство доверия и стабильности, зеленый напоминает нам о природе и гармонии, а фиолетовый символизирует креативное мышление.

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Женщины, которые выбирают голубые оттенки, являются самыми понимающими подругами, готовые всегда подставить свое плечо и выслушать о проблемах.

Подруги, которые носят фиолетовые и лавандовые оттенки, имеют подвешенный язык, они обладают ярким воображением и порой непредсказуемым характером как у ребенка, который радуется каждой мелочи.

Холодные цвета маникюра — синий, зеленый, фиолетовыйХолодные цвета маникюра — синий, зеленый, фиолетовый
Холодные цвета маникюра — синий, зеленый, фиолетовый. Фото: Изображение Midjourney

Нейтральные и телесные цвета

Нейтральные и телесные цвета, включая прозрачные, бежевые и нежно-розовые говорят о том, что перед вами простой, но в тоже время с высоким достоинством человек. Такая личность прилагает усилия к гармоничному внешнему виду, но не пытаясь быть в центре внимания.

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Женщины с нюдом на ногтях имеют всесторонний взгляд на вещи, ищут плюсы и минусы во всем, и никогда не торопятся с решением, тщательно взвешивая проблему. Если назревает какой то важный вопрос, лучше обраться к подруге с нейтральным маникюром. Никто кроме нее не сможет вам помочь с выбором пути, правильно расставляя приоритеты.

Нейтральные и телесные цветаНейтральные и телесные цвета
Нейтральные и телесные цвета. Фото: Изображение Midjourney

Черный или белый маникюр

Черные и белые цвета представляют современную, минималистичную эстетику, привлекая внимание к аксессуарам, кольцам или браслетам. Такие люди, как правило, имеют четкую жизненную позицию и действительно делят мир на черное и белое.

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К сильным личностям обычно тянутся те, кто имеет нерешительный характер. Дружба с обладателем высококонтрастного маникюра может компенсировать недостаток неуверенности в себе. Она будет вас хвалить за ваши успехи, поднимая самооценку. Но и пройтись по недостаткам она тоже может, так как прямолинейность — ее характерная черта.

Черный или белый маникюрЧерный или белый маникюр
Черный или белый маникюр. Фото: Изображение Midjourney

Пастельные цветные тона

Пастельные идеи для маникюра это самые нежные тона, напоминающими весну. Любой цвет радуги в пастельном оттенке отличается низкой яркостью и насыщенностью. Многие люди любят носить эти мягкие цвета, потому что в отличие от ярких такие тона вызывают нежное чувство счастья.

Человек, который носит пастельные или неяркие тона, открыт и дружелюбен. Возможно, что такая подруга будет видеть мир через розовые очки и часто витать в облаках своих фантазий. Но это ее мир, который чаще всего защищает нежную психику от реальности.

Пастельные цветные тонаПастельные цветные тона
Пастельные цветные тона. Фото: Изображение Midjourney

Металлические и мерцающие цвета

Металлическое и мерцающее покрытие олицетворяют гламур и элегантность. Использование подобных цветов — отличный способ добавить немного роскоши в повседневную жизнь. Такие женщины любят сиять и выбирают для себя самое лучшее.

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Подруги с металлическими ноготочками имеют пробивную силу, азарт охотницы и чаще всего первые идет на контакт при желании завести знакомство. С женщинами она держит ухо востро, считая их всех конкурентками, но если вы доказали, что не хотите претендовать на роль первой скрипки, она будет самой преданной подругой.

Металлические и мерцающие цветаМеталлические и мерцающие цвета
Металлические и мерцающие цвета. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Красота#Цвет#Психология#Тренды 2024#Маникюр#Ногти
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