Забудьте про квадратные ногти: в тренде более красивая форма маникюра

Posted 28 мая, 18:54
Published 28 мая, 18:54
Modified 9 сентября, 23:56
Updated 9 сентября, 23:56
Длинные или средние миндалевидные ногти представляют элегантность и простоту, создавая утонченный образ. Это новая и популярная форма надолго отодвинула квадратные ногти.
Практические любые оттенки сочетается с этой формой, тренд набирает популярность среди звезд и обычных людей за «шикарный классический» эффект. Мастера маникюра чаще всего используют глянцевое покрытие, придающее кончикам пальцев нотку роскоши.
Хейли Бибер стала первой законодательницей миндалевидных ногтей, регулярно демонстрируя каждое новое покрытие. Последний раз на ее ногтях красовался розовый желейный оттенок, который неожиданно стал трендом 2024 года.
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