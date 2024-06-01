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Posted 1 июня, 15:28

Published 1 июня, 15:28

Modified 10 сентября, 01:31

Updated 10 сентября, 01:31

Маникюр «миллионерши»: 12 образов в стиле «тихая роскошь»

1 июня 2024, 15:28
Французский маникюр и элегантный нюд стали синонимом стиля «old many» в сочетании с удлиненной и овальный формой ногтей, которые на пике популярности в 2024 году. Показываем самые трендовые цвета по мнению пользователей reddit, с которыми ваши пальчики будут выглядеть как у миллионерши.

Маникюр «quiet luxury» (тихая роскошь) символизирует сдержанную элегантность, являясь символом статуса, выражающего в целом непринужденную здоровую красоту.

Все больше женщин хотят добиться идеального вида рук и ногтей, стремясь к сияющему покрытию. «Свои ногти, но только лучше» стали предпосылкой к тому, что от маникюра хоть и не отказываются, но делают его приближенным к естественным цветам.

Натуральные ногти имеют повсеместность во всем. Это классический образ, который подойдет для невест, учитывая, что простота и элегантность подчеркнут любое свадебное платье, а так же на работе или по особому случаю.

Показываем 12 образов маникюра в стиле «тихая роскошь», которые помогут добить идеально ухоженных и красивых рук — от французского маникюра до молочных и пастельных тонов.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Тренды 2024#Маникюр#Ногти#Тихая роскошь
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