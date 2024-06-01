Маникюр «миллионерши»: 12 образов в стиле «тихая роскошь»

Posted 1 июня, 15:28
Published 1 июня, 15:28
Modified 10 сентября, 01:31
Updated 10 сентября, 01:31
Маникюр «quiet luxury» (тихая роскошь) символизирует сдержанную элегантность, являясь символом статуса, выражающего в целом непринужденную здоровую красоту.
Все больше женщин хотят добиться идеального вида рук и ногтей, стремясь к сияющему покрытию. «Свои ногти, но только лучше» стали предпосылкой к тому, что от маникюра хоть и не отказываются, но делают его приближенным к естественным цветам.
Натуральные ногти имеют повсеместность во всем. Это классический образ, который подойдет для невест, учитывая, что простота и элегантность подчеркнут любое свадебное платье, а так же на работе или по особому случаю.
Показываем 12 образов маникюра в стиле «тихая роскошь», которые помогут добить идеально ухоженных и красивых рук — от французского маникюра до молочных и пастельных тонов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14