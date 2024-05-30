«У ребенка 39,7» — блогер Катя Коносова предупредила всех, кто летит в Турцию

Posted 30 мая, 11:24
Published 30 мая, 11:24
Modified 10 сентября, 01:21
Updated 10 сентября, 01:21
Блогер Катя Коносова, которая ведет разоблачающие расследования звезд, на своем канале решила поделиться ситуацией, в которой находиться на данный момент.
По прилету в Турцию в ее семье все подхватили бактериальную инфекцию — у кого то болел живот, была температура, рвота. Сын Марк также заболел, температура поднялась до 39,7 градусов. При этом, отмечает Катя, заболевание коснулась всех, кто купался в море.
После сдачи крови в поликлинике выяснилось, что в организме действительно присутствует бактериальная инфекция, поэтому лечение будет включать антибиотики.
«Если вы собираетесь в Турцию, будьте аккуратнее, потому что у них здесь кишечный грипп», — подытожила Коносова.
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