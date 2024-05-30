«У ребенка 39,7» — блогер Катя Коносова предупредила всех, кто летит в Турцию

По прилету в Турцию в ее семье все подхватили бактериальную инфекцию — у кого то болел живот, была температура, рвота. Сын Марк также заболел, температура поднялась до 39,7 градусов. При этом, отмечает Катя, заболевание коснулась всех, кто купался в море.