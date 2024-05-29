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Posted 29 мая, 15:57

Published 29 мая, 15:57

Modified 9 сентября, 23:57

Updated 9 сентября, 23:57

7 признаков плохого мастера лазерной эпиляции

7 признаков плохого мастера лазерной эпиляции

29 мая 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
Лазерная эпиляция — эффективный метод удаления нежелательных волос с лица и тела. Однако, неправильное выполнение процедуры может снизить ее эффективность и даже навредить.

Вот как распознать неквалифицированного мастера.

Не знает принципа работы лазера

Специалист должен уметь объяснить, как действует лазерная эпиляция. Если он не может этого сделать, его знаний недостаточно для безопасного и эффективного проведения процедуры.

Не обсуждает противопоказания и ожидания

Перед процедурой необходимо обсудить возможные противопоказания, такие как чувствительность к свету, прием некоторых лекарств или беременность. Также важно оценить индивидуальные особенности клиента, чтобы определить оптимальный протокол лечения.

Не осматривает кожу перед процедурой

Мастер должен осмотреть кожу на предмет противопоказаний, таких как родинки, кожные инфекции или татуировки, и оценить фототип кожи и наличие загара.

Не соблюдает санитарные нормы

Обязательны чистые простыни, обработка насадки лазера, стерильные перчатки и гигиена рук специалиста. Несоблюдение этих правил может привести к инфекциям.

Не дает рекомендаций по уходу после процедуры

После лазерной эпиляции кожа требует особого ухода, включая использование солнцезащитных средств. Мастер должен предоставить подробные рекомендации по уходу за кожей.

Приглашает на процедуры слишком часто

Лазерная эпиляция требует соблюдения интервалов между сеансами: не менее 4 недель для лица и 6 недель для тела. Слишком частые процедуры могут быть неэффективными, сообщило издание wday.ru.

Игнорирует особенности роста волос

Специалист должен учитывать фазу роста волос и особенности обрабатываемой зоны, чтобы правильно планировать интервалы между сеансами и количество процедур.

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#Красота#Все материалы авторов#Уход
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