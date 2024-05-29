7 признаков плохого мастера лазерной эпиляции

Posted 29 мая, 15:57
Published 29 мая, 15:57
Modified 9 сентября, 23:57
Updated 9 сентября, 23:57
Вот как распознать неквалифицированного мастера.
Специалист должен уметь объяснить, как действует лазерная эпиляция. Если он не может этого сделать, его знаний недостаточно для безопасного и эффективного проведения процедуры.
Перед процедурой необходимо обсудить возможные противопоказания, такие как чувствительность к свету, прием некоторых лекарств или беременность. Также важно оценить индивидуальные особенности клиента, чтобы определить оптимальный протокол лечения.
Мастер должен осмотреть кожу на предмет противопоказаний, таких как родинки, кожные инфекции или татуировки, и оценить фототип кожи и наличие загара.
Обязательны чистые простыни, обработка насадки лазера, стерильные перчатки и гигиена рук специалиста. Несоблюдение этих правил может привести к инфекциям.
После лазерной эпиляции кожа требует особого ухода, включая использование солнцезащитных средств. Мастер должен предоставить подробные рекомендации по уходу за кожей.
Лазерная эпиляция требует соблюдения интервалов между сеансами: не менее 4 недель для лица и 6 недель для тела. Слишком частые процедуры могут быть неэффективными, сообщило издание wday.ru.
Специалист должен учитывать фазу роста волос и особенности обрабатываемой зоны, чтобы правильно планировать интервалы между сеансами и количество процедур.
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