7 признаков плохого мастера лазерной эпиляции

Не знает принципа работы лазера Не обсуждает противопоказания и ожидания Не осматривает кожу перед процедурой Не соблюдает санитарные нормы Не дает рекомендаций по уходу после процедуры Приглашает на процедуры слишком часто Игнорирует особенности роста волос

Лазерная эпиляция — эффективный метод удаления нежелательных волос с лица и тела. Однако, неправильное выполнение процедуры может снизить ее эффективность и даже навредить.