5 «дорогих» идей маникюра на самую женственную форму ногтей: выбор редактора

Долгое время у меня было предубеждение по поводу красного маникюра, и я считала его скорее вечерним вариантом. Однако сегодня я уже не представляю себе более удачной идеи для повседневного маникюра, чем красное покрытие. Если мне хочется сделать его менее ярким, я просто выбираю матовые покрытия, поскольку глянцевый лак сразу обращает на себя внимание.