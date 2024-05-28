В Финляндии появились кошки-мутанты

На первый взгляд это может показаться незначительной особенностью, но для специалистов она была интересной. Сначала специалисты думали, что такие кошки не рождают потомства, но со временем стало ясно, что это не так. Оказалось, что такая особенность окраски присутствует не только у черно-белых, но также у коричневых и серых кошек. У всех мутантов глаза были желто-зеленого цвета.