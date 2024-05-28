В Финляндии появились кошки-мутанты

Posted 28 мая, 20:04
Published 28 мая, 20:04
Modified 9 сентября, 23:56
Updated 9 сентября, 23:56
Ещё с 2007 года в центральной части страны начали замечать странных бродячих кошек. Они выглядели, как «коты в смокинге» — с черным окрасом сверху, белой грудкой и лапами. Но на спине у них шерсть становилась светлее и переходила в белый хвост. Это отличало таких кошек от обычных привычных черно-белых сородичей, пишет kp.ru.
На первый взгляд это может показаться незначительной особенностью, но для специалистов она была интересной. Сначала специалисты думали, что такие кошки не рождают потомства, но со временем стало ясно, что это не так. Оказалось, что такая особенность окраски присутствует не только у черно-белых, но также у коричневых и серых кошек. У всех мутантов глаза были желто-зеленого цвета.
Ученым предстояло провести генетический анализ. Они попросили разрешение на исследование питомцев у семей, которые приютили уличных мутантов. При этом соблюдались все меры предосторожности, чтобы не причинить им боль и не вызвать психологическую травму.
Первый анализ не выявил генетических отклонений. Ученым пришлось провести полное секвенирование. И здесь их ожидал сюрприз. Оказалось, что у всех мутантов была делеция гена kit. Делецией называют потерю участка хромосомы. Ген kit у кошек отвечает за проникновение пигмента в шерсть. У мутантов этого гена не было, поэтому их шерсть оставалась белой.
Исследователи предложили выделить необычных кошек как новую породу и назвать их «салмиак» как знаменитые финские соленые конфеты. Это название было выбрано, чтобы придать необычной мутации животных национальное значение. Однако пока порода не была официально признана.
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