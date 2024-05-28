Три истории о преданности собак, которые растрогают вас до слез

Собака Дружок из Благовещенска и её хозяева могли погибнуть во время сильного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Во время экстренной эвакуации жителям города было разрешено брать с собой только документы. Множество домашних животных осталось без помощи. Хозяева оставили Дружка во дворе дома, который уже затапливало. Когда они вернулись через несколько дней на лодке, то обнаружили своего пса, сидящего на крыльце дома. Вода уже доставала ему до шеи. Однако Дружок не стал спасаться и продолжал отважно охранять дом в ожидании хозяев.