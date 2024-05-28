Три истории о преданности собак, которые растрогают вас до слез

Posted 28 мая, 14:35
Published 28 мая, 14:35
Modified 9 сентября, 23:54
Updated 9 сентября, 23:54
Не менее драматичные истории любви собак к своим хозяевам, которые могли бы стать сценариями к киношедеврам, произошли в России.
Собака Дружок из Благовещенска и её хозяева могли погибнуть во время сильного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Во время экстренной эвакуации жителям города было разрешено брать с собой только документы. Множество домашних животных осталось без помощи. Хозяева оставили Дружка во дворе дома, который уже затапливало. Когда они вернулись через несколько дней на лодке, то обнаружили своего пса, сидящего на крыльце дома. Вода уже доставала ему до шеи. Однако Дружок не стал спасаться и продолжал отважно охранять дом в ожидании хозяев.
Семья забрала собаку с собой и больше никогда не расставалась с ней, пишет dzen.ru.
В честь преданности Дружка на берегу реки Амур был установлен памятник с прикрепленной внизу табличкой. На ней написано о том, что отважный пес стал символом мужества, преданности, любви к дому и Родине во время наводнения 2013 года.
В Челябинске собака по имени Беляш не знала, что ее хозяин погиб в автомобильной аварии. Она два года приходила на место последней встречи с ним. Местные жители стали называть этого пса Челябинским Хатико и старались заботиться о нем, кормить его, а также пытались найти ему новый дом. Однако Беляш отказывался принимать любую помощь, кроме еды. Он оставался верным любимому хозяину.
К сожалению, и самого пса постигла печальная участь: его насмерть сбил автомобиль.
Эта история тронула сердца жителей города настолько, что они решили установить памятник Челябинскому Хатико на главной пешеходной улице.
Пермский питбуль Сэм потерялся на вокзале Астрахани, куда его хозяин приезжал по делам вместе с питомцем. Мужчина всеми силами пытался найти пропавшего друга. Он расклеивал объявления и проводил опросы среди местных жителей. Отчаявшись, хозяин вернулся домой в Пермь, уверенный, что больше никогда не увидит свою собаку. Однако через четыре месяца он случайно наткнулся на объявление о найденном питбуле в социальных сетях. На фотографии он сразу узнал своего Сэма.
Оказалось, что пес бежал вслед за поездом, в котором уехал его хозяин. За 4 месяца он преодолел расстояние в 1,5 тысячи километров.
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