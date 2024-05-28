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Posted 28 мая, 17:21

Published 28 мая, 17:21

Modified 9 сентября, 23:55

Updated 9 сентября, 23:55

ТОП-10 идей мраморных столешниц для любой кухни

28 мая 2024, 17:21
Рассказываем о мраморных столешницах, а также о плюсах и минусах использования и ухода за этим натуральным камнем.

Мраморные столешницы придают кухне естественную красоту. Однако перед покупкой этого материала из натурального камня необходимо учитывать несколько ключевых факторов. Расскажем, чем мрамор отличается от других вариантов.

Стоит ли выбирать столешницы из мрамора?

Подходят ли мраморные столешницы для кухни? Ответ — да, но только для тех, кто готов взять на себя дополнительную заботу для поддержания этого хрупкого камня в хорошем состоянии.

Как ухаживать за мраморной столешницей

Важные советы по чистке и уходу за мраморными столешницами:

  • Сразу убирайте пятна, а чтобы не поцарапать камень используйте моющие неабразивные средства, изготовленные специально для мрамора.
  • Не ставьте на мрамор горячие и влажные предметы, всегда используйте подставки и коврики под кастрюли, тарелки и стаканы.
  • Никогда не режьте прямо на мраморе, всегда используйте разделочные доски.
  • Для дальнейшей защиты от пятен вам необходимо периодически пользоваться профессиональными составами, которые запечатывают мрамор.
  • Несмотря на необходимость тщательного ухода, мрамор обладает некоторыми отличительными преимуществами: он прочный и долговечный, этот материал, который не выходит из моды, а каждая плита уникальна.

Современные идеи мраморных столешниц

Вы можете выбрать любой размер столешницы из мрамора для своей кухни. Современные возможности обработки материала создают точные линии и швы, которые практически незаметны.

Если вы решите установить мраморную столешницу самостоятельно, помните, что мрамор тяжелый. Из-за этого под ним требуется прочное основание для правильной опоры.

Цвета и виды мрамора

Мраморные столешницы бывают разных цветов, включая розовый, зеленый, красный, черный, белый, коричневый и серый. Каждая плита уникальна, поэтому перед покупкой стоит рассмотреть несколько вариантов, прежде чем выбрать идеальный вариант.

Край мраморной столешницы также может быть разным и не ограничен прямыми углами. Существует множество вариантов кромок, в том числе ogee (вогнутая арка), водопад, выпуклый выступ, бухта и фаска.

Лучшие виды и бренды мраморных столешниц

Каррарский мрамор — самый популярный вариант, потому что часто это наименее дорогой мрамор, но на кухнях также встречаются скульптуры, калакатта и Крем Марфиль.

Индия, Испания, Италия, Турция, Греция и Иран являются одними из ведущих стран-производителей мрамора в мире, они находятся на первом месте по качеству. В Индии Bhandari Marble Group считается одним из лучших поставщиков мрамора. В Испании компания Levantina является лидером в производстве мрамора, в то время как ведущими поставщиками в Италии являются Marmi di Carrara Srl, Bufalini Marmi Srl и Italian Marble Co.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Ремонт#Ремонт жилья#Дизайн#Интерьер
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