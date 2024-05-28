ТОП-10 идей мраморных столешниц для любой кухни

Индия, Испания, Италия, Турция, Греция и Иран являются одними из ведущих стран-производителей мрамора в мире, они находятся на первом месте по качеству. В Индии Bhandari Marble Group считается одним из лучших поставщиков мрамора. В Испании компания Levantina является лидером в производстве мрамора, в то время как ведущими поставщиками в Италии являются Marmi di Carrara Srl, Bufalini Marmi Srl и Italian Marble Co.