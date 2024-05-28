ТОП-10 идей мраморных столешниц для любой кухни

Posted 28 мая, 17:21
Published 28 мая, 17:21
Modified 9 сентября, 23:55
Updated 9 сентября, 23:55
Мраморные столешницы придают кухне естественную красоту. Однако перед покупкой этого материала из натурального камня необходимо учитывать несколько ключевых факторов. Расскажем, чем мрамор отличается от других вариантов.
Подходят ли мраморные столешницы для кухни? Ответ — да, но только для тех, кто готов взять на себя дополнительную заботу для поддержания этого хрупкого камня в хорошем состоянии.
Важные советы по чистке и уходу за мраморными столешницами:
Вы можете выбрать любой размер столешницы из мрамора для своей кухни. Современные возможности обработки материала создают точные линии и швы, которые практически незаметны.
Если вы решите установить мраморную столешницу самостоятельно, помните, что мрамор тяжелый. Из-за этого под ним требуется прочное основание для правильной опоры.
Мраморные столешницы бывают разных цветов, включая розовый, зеленый, красный, черный, белый, коричневый и серый. Каждая плита уникальна, поэтому перед покупкой стоит рассмотреть несколько вариантов, прежде чем выбрать идеальный вариант.
Край мраморной столешницы также может быть разным и не ограничен прямыми углами. Существует множество вариантов кромок, в том числе ogee (вогнутая арка), водопад, выпуклый выступ, бухта и фаска.
Каррарский мрамор — самый популярный вариант, потому что часто это наименее дорогой мрамор, но на кухнях также встречаются скульптуры, калакатта и Крем Марфиль.
Индия, Испания, Италия, Турция, Греция и Иран являются одними из ведущих стран-производителей мрамора в мире, они находятся на первом месте по качеству. В Индии Bhandari Marble Group считается одним из лучших поставщиков мрамора. В Испании компания Levantina является лидером в производстве мрамора, в то время как ведущими поставщиками в Италии являются Marmi di Carrara Srl, Bufalini Marmi Srl и Italian Marble Co.
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