5 признаков физической слабости, которые приводят к депрессии

Исследователи рассматривали такие критерии физической слабости, как потеря веса, истощение, чувство усталости, отсутствие физической активности и низкая скорость ходьбы. Участников, которые не соответствовали ни одному из этих критериев, обозначили как физически «неслабых». Те, кто соответствовал одному или двум критериям, были отнесены к «близким к слабости», а с тремя и более — к «слабым».