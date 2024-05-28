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Posted 28 мая, 13:54

Published 28 мая, 13:54

Modified 9 сентября, 23:54

Updated 9 сентября, 23:54

Команда ученых сравнила данные более 352 тысяч человек

5 признаков физической слабости, которые приводят к депрессии

28 мая 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
Команда ученых сравнила данные более 352 тысяч человек
Низкая физическая подготовка может быть одной из причин депрессии. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, выяснилось, что риск этого заболевания увеличивается даже при наличии одного из пяти признаков физической слабости.

Команда ученых сравнила данные более 352 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет из британского биобанка, собранные в период с 2006 по 2010 год, и спустя 12 лет.

Исследователи рассматривали такие критерии физической слабости, как потеря веса, истощение, чувство усталости, отсутствие физической активности и низкая скорость ходьбы. Участников, которые не соответствовали ни одному из этих критериев, обозначили как физически «неслабых». Те, кто соответствовал одному или двум критериям, были отнесены к «близким к слабости», а с тремя и более — к «слабым».

Оказалось, что у двух последних категорий депрессию диагностировали в 1,6 и 3,2 раза чаще, чем у не попадающих под все 5 критерий людей. При этом мужчин и людей среднего возраста слабость более сильно соотносилась с ухудшением психического состояния, чем у женщин и пожилых людей.

Авторы исследования предположили, что физическая слабость может вызывать воспалительные процессы в мозге и изменения в его структуре, что, в свою очередь, ведет к депрессии.

Что такое депрессия

Депрессия — это сложное психическое расстройство, которое развивается постепенно и может принимать различные формы. Понимание этапов и факторов, влияющих на развитие депрессии, важно для её своевременного выявления и эффективного лечения.

Этапы развития депрессии

Начальная стадия (продромальный период):

  • Первые симптомы: Вначале могут появляться неспецифические симптомы, такие как усталость, раздражительность, потеря интереса к любимым занятиям, изменения в аппетите и сне.
  • Настроение: Может ухудшаться настроение, появляются негативные мысли, тревожность.

Острая стадия:

  • Основные симптомы: Углубление депрессивных симптомов, включая постоянное чувство печали, безнадёжности, утрату интереса к жизни, снижение самооценки.
  • Физические проявления: Могут возникать соматические симптомы, такие как головные боли, боли в животе, усталость.
  • Когнитивные изменения: Проблемы с концентрацией, памятью, замедленное мышление.

Хроническая стадия:

  • Устойчивость симптомов: Симптомы сохраняются в течение длительного времени (от нескольких месяцев до нескольких лет).
  • Социальные последствия: Изоляция, снижение работоспособности, проблемы в отношениях.

Ремиссия:

  • Улучшение состояния: При своевременном лечении возможно значительное улучшение состояния и даже полное исчезновение симптомов.
  • Рецидивы: Возможны периоды обострения (рецидивы) депрессии.
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#Здоровье#Исследование#Все материалы авторов#Депрессия#Физическая слабость#Психическое расстройство
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