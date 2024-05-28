5 признаков физической слабости, которые приводят к депрессии

Posted 28 мая, 13:54
Published 28 мая, 13:54
Modified 9 сентября, 23:54
Updated 9 сентября, 23:54
Команда ученых сравнила данные более 352 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет из британского биобанка, собранные в период с 2006 по 2010 год, и спустя 12 лет.
Исследователи рассматривали такие критерии физической слабости, как потеря веса, истощение, чувство усталости, отсутствие физической активности и низкая скорость ходьбы. Участников, которые не соответствовали ни одному из этих критериев, обозначили как физически «неслабых». Те, кто соответствовал одному или двум критериям, были отнесены к «близким к слабости», а с тремя и более — к «слабым».
Оказалось, что у двух последних категорий депрессию диагностировали в 1,6 и 3,2 раза чаще, чем у не попадающих под все 5 критерий людей. При этом мужчин и людей среднего возраста слабость более сильно соотносилась с ухудшением психического состояния, чем у женщин и пожилых людей.
Авторы исследования предположили, что физическая слабость может вызывать воспалительные процессы в мозге и изменения в его структуре, что, в свою очередь, ведет к депрессии.
Депрессия — это сложное психическое расстройство, которое развивается постепенно и может принимать различные формы. Понимание этапов и факторов, влияющих на развитие депрессии, важно для её своевременного выявления и эффективного лечения.
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