Поклонники Гордона Рамзи раскритиковали его способ приготовления пиццы

Posted 28 мая, 12:08
Published 28 мая, 12:08
Modified 9 сентября, 23:52
Updated 9 сентября, 23:52
Как пишет peopletalk.ru, шеф-повар выложил видео с готовкой пиццы на своей странице в соцсети. Пользователи не оценили идею ресторатора. Они писали, что им больно смотреть на то, как Рамзи добавляет в пиццу яйцо, бекон, колбасу, а вместо традиционного томатного соуса использует смесь из печеных бобов, помидоров и ингредиентов алкогольного коктейля.
Рамзи называли убийцей пиццы и просили уважать это итальянское блюдо. Стоит отметить, что рецепты Гордона Рамзи критиковали не раз. Недавно подписчики звезды оставили много негативных комментариев по поводу его «потрясающей утки 14-дневной выдержки».
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