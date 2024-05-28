Поклонники Гордона Рамзи раскритиковали его способ приготовления пиццы

Как пишет peopletalk.ru, шеф-повар выложил видео с готовкой пиццы на своей странице в соцсети. Пользователи не оценили идею ресторатора. Они писали, что им больно смотреть на то, как Рамзи добавляет в пиццу яйцо, бекон, колбасу, а вместо традиционного томатного соуса использует смесь из печеных бобов, помидоров и ингредиентов алкогольного коктейля.