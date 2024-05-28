Пользователи Сети прокомментировали изменившуюся после развода внешность Лизы Боне

Posted 28 мая, 12:14
Published 28 мая, 12:14
Modified 9 сентября, 23:52
Updated 9 сентября, 23:52
Отметим: актриса Лиза Боне посетила вечеринку, посвященную празднованию 60-летнего юбилея артиста Ленни Кравица. Для торжества знаменитость выбрала черную миди-юбку с рюшами и светлую вязаную кофту. Волосы актрисы были уложены в дреды. Гостья вечеринки не стала скрывать седину.
Юзеры прокомментировали, что Боне выглядит уставшей, измученной, грустной, и порекомендовали ей покрасить волосы.
Напомним: Лиза Боне состояла в отношениях с актером Джейсоном Момоа в течение восемнадцати лет, официальный брак они заключили в 2017 году. В начале этого года пара объявила о расставании, ссылаясь на непримиримые разногласия.
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