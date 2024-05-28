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Posted 28 мая, 12:14

Published 28 мая, 12:14

Modified 9 сентября, 23:52

Updated 9 сентября, 23:52

Пользователи Сети прокомментировали изменившуюся после развода внешность Лизы Боне

28 мая 2024, 12:14
Внешний вид экс-супруги Джейсона Момоа после расставания с актером вызвал недоумение у пользователей Сети. На снимках, сделанных на вечеринке в Париже, актриса выглядит осунувшейся, а ее волосы — практически полностью седые.

Отметим: актриса Лиза Боне посетила вечеринку, посвященную празднованию 60-летнего юбилея артиста Ленни Кравица. Для торжества знаменитость выбрала черную миди-юбку с рюшами и светлую вязаную кофту. Волосы актрисы были уложены в дреды. Гостья вечеринки не стала скрывать седину.

Юзеры прокомментировали, что Боне выглядит уставшей, измученной, грустной, и порекомендовали ей покрасить волосы.

Напомним: Лиза Боне состояла в отношениях с актером Джейсоном Момоа в течение восемнадцати лет, официальный брак они заключили в 2017 году. В начале этого года пара объявила о расставании, ссылаясь на непримиримые разногласия.

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