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Posted 26 мая, 13:07

Published 26 мая, 13:07

Modified 9 сентября, 23:45

Updated 9 сентября, 23:45

Оставаться в форме в жару: 4 совета по тренировкам этим летом на улице

Оставаться в форме в жару: 4 совета по тренировкам этим летом на улице

26 мая 2024, 13:07
Фото: 1MI
Оставаться в форме в жару: 4 совета по тренировкам этим летом на улице
В сильную жару может быть довольно утомительно поддерживать постоянный темп тренировок. Но есть много способов не допустить срыва ваших планов.

Теплая летняя погода — идеальное время для начала тренировок и приведения себя в форму. Работаете ли вы над фигурой для пляжа или просто ставите перед собой цель самосовершенствования, в летний зной делать это гораздо сложнее.

Рассказываем, как облегчить себе физическую работу над собой.

1. Электролиты вместе с водой

Одна важная вещь, о которой следует помнить во время тренировок, особенно в жару, это не допускать обезвоживания. В этом случае воды недостаточно. Когда вы тренируетесь, ваш организм теряет много соли, воды и электролитов.

Чтобы поддерживать баланс вашего организма, предотвратить тошноту и тепловой удар, добавляйте в воду электролиты.

Добавляйте электролиты в водуДобавляйте электролиты в воду
Добавляйте электролиты в воду. Фото: Изображение Midjourney

2. Утренние тренировки

Еще одним важным фактором является выбор наилучшего времени для тренировок. Нутрициолог Карина Исмаилова рекомендует в жаркую погоду выбирать ранние утренние часы, до 9 утра. Ранние утренние часы не только помогут зарядиться энергией, но и позволят заниматься спортом при гораздо более низких температурах, избегая жары.

3. Свободная и светлая одежда

Одежда, которую вы носите, также повлияет на результаты от тренировки. Летом лучше надевать дышащую и тонкую одежду. Одежда темного цвета поглощает больше тепла, из-за чего вы чувствуете себя более измотанным, чем обычно. Плотная, обтягивающая одежда также может согревать вас, поэтому для тренировок выбирайте более простую и легкую одежду.

Свободная и светлая одеждаСвободная и светлая одежда
Свободная и светлая одежда. Фото: Изображение Midjourney

4. Защита от солнца

Если вы планируете заниматься спортом на улице, солнцезащитный крем просто необходим, особенно во время сильной жары. Он защитит вас от вредных ультрафиолетовых лучей солнца и предотвратит солнечные ожоги, так что не пропускайте его!

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#Эмилия Шпилева#Спорт#Погода#Лето#Жара#Тренировки
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