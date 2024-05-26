Оставаться в форме в жару: 4 совета по тренировкам этим летом на улице

Posted 26 мая, 13:07
Published 26 мая, 13:07
Modified 9 сентября, 23:45
Updated 9 сентября, 23:45
Теплая летняя погода — идеальное время для начала тренировок и приведения себя в форму. Работаете ли вы над фигурой для пляжа или просто ставите перед собой цель самосовершенствования, в летний зной делать это гораздо сложнее.
Одна важная вещь, о которой следует помнить во время тренировок, особенно в жару, это не допускать обезвоживания. В этом случае воды недостаточно. Когда вы тренируетесь, ваш организм теряет много соли, воды и электролитов.
Чтобы поддерживать баланс вашего организма, предотвратить тошноту и тепловой удар, добавляйте в воду электролиты.
Еще одним важным фактором является выбор наилучшего времени для тренировок. Нутрициолог Карина Исмаилова рекомендует в жаркую погоду выбирать ранние утренние часы, до 9 утра. Ранние утренние часы не только помогут зарядиться энергией, но и позволят заниматься спортом при гораздо более низких температурах, избегая жары.
Одежда, которую вы носите, также повлияет на результаты от тренировки. Летом лучше надевать дышащую и тонкую одежду. Одежда темного цвета поглощает больше тепла, из-за чего вы чувствуете себя более измотанным, чем обычно. Плотная, обтягивающая одежда также может согревать вас, поэтому для тренировок выбирайте более простую и легкую одежду.
Если вы планируете заниматься спортом на улице, солнцезащитный крем просто необходим, особенно во время сильной жары. Он защитит вас от вредных ультрафиолетовых лучей солнца и предотвратит солнечные ожоги, так что не пропускайте его!
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