Оставаться в форме в жару: 4 совета по тренировкам этим летом на улице

Одежда, которую вы носите, также повлияет на результаты от тренировки. Летом лучше надевать дышащую и тонкую одежду. Одежда темного цвета поглощает больше тепла, из-за чего вы чувствуете себя более измотанным, чем обычно. Плотная, обтягивающая одежда также может согревать вас, поэтому для тренировок выбирайте более простую и легкую одежду.