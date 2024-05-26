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Posted 26 мая, 08:12

Published 26 мая, 08:12

Modified 9 сентября, 23:44

Updated 9 сентября, 23:44

В чем опасность утренних тренировок?

Осторожно: некоторые тренировки могут навредить вашему здоровью

26 мая 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney
В чем опасность утренних тренировок?
Высокоинтенсивные интервальные тренировки популярный способ улучшить физическую форму за короткий промежуток времени. Однако новое исследование Университета Рутгерса раскрыло всю правду о вреде ВИИТ и объяснило, почему вам следует дважды подумать, прежде чем приступать к ним.

Исследование, опубликованное в Журнале спортивной медицины и физической подготовки, проанализировало данные Национальной электронной системы наблюдения за травмами с 2007 по 2016 год и обнаружило 3 988 902 травмы, связанных с высокоинтенсивными интервальными тренировками.

Большинство травм пришлось на колени, лодыжки и плечи. Больше всего пострадали белые мужчины в возрасте от 20 до 39 лет.

Исследователи увидели, что с ростом популярности ВИИТ количество травм также неуклонно росло. За десятилетие они выявили значительный рост повреждений нервов, травм внутренних органов, сотрясений мозга, колотых ран, вывихов, растяжений и растяжений.

Исследователи считают, что травмы при ВИИТ часто связаны с плохой техникой и чрезмерным использованием мышц.Исследователи считают, что травмы при ВИИТ часто связаны с плохой техникой и чрезмерным использованием мышц.
Исследователи считают, что травмы при ВИИТ часто связаны с плохой техникой и чрезмерным использованием мышц.. Фото: Изображение Midjourney

Причины травм

Исследователи считают, что травмы при ВИИТ часто связаны с плохой техникой и чрезмерным использованием мышц. Спортсмены, которые выполняют эти тренировки без присмотра, подвергаются повышенному риску из-за отсутствия надлежащего руководства.

Рекомендации по профилактике травм

Чтобы свести к минимуму риск травм при ВИИТ, исследователи рекомендуют:

  1. Консультация с врачом: новичкам, прежде чем начать ВИИТ, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Врач проведет осмотр и оценит физическую готовность спортсмена к такой интенсивной тренировке. Это поможет исключить возможные противопоказания и предотвратить потенциальные проблемы.

  2. Правильная техника и подготовка: более опытным спортсменам следует научиться минимизировать предотвратимые травмы. Это включает в себя правильную технику выполнения упражнений, особенно при прыжках и нагрузках на колени. Также важно обратить внимание на правильное использование мышц и избегать чрезмерного напряжения. Регулярная разминка и растяжка перед тренировкой также помогут предотвратить травмы.

  3. Наблюдение и руководство: спортивным тренерам, физиотерапевтам и инструкторам по фитнесу необходимо следить за тем, чтобы спортсмены были должным образом подготовлены и использовали правильную технику. Они должны обеспечить надлежащее руководство и контроль во время тренировок, чтобы предотвратить возможные травмы.

  4. Повторяющиеся перегрузки и остеоартрит: ВИИТ может привести к повторяющимся перегрузкам колена, что в долгосрочной перспективе может привести к остеоартриту. Поэтому важно следить за нагрузкой на колени и предпринимать меры для предотвращения излишнего напряжения на суставы.

Упражнения для профилактики травмУпражнения для профилактики травм
Упражнения для профилактики травм. Фото: Изображение Midjourney

Упражнения для профилактики травм

Растяжка и растяжка коленей и голеностопных суставов

  • Чтобы предотвратить травмы коленей и голеностопов, рекомендуется выполнять регулярные растяжки этих суставов. Например, можно делать растяжку коленей, сидя на полу с прямыми ногами и медленно наклоняясь вперед, пока не почувствуете растяжение в коленях.
  • Также полезно выполнять растяжку голеностопов, стоя на одной ноге и медленно поворачивая стопу внутрь и наружу, чтобы растянуть связки и мышцы вокруг голеностопа.

Нервно-мышечные тренировки

  • Для укрепления мышц и предотвращения травм при ВИИТ рекомендуется выполнять нервно-мышечные тренировки, особенно сосредоточенные на силе, прыжках и балансе.
  • Например, можно выполнять упражнения на прыжки с одной ноги, бег на месте с высоким подъемом коленей или упражнения на баланс, такие как стояние на одной ноге с закрытыми глазами.

Упражнения на растяжку вращательной манжеты плеча

  • Для профилактики разрывов вращательной манжеты плеча, которые часто встречаются при ВИИТ, рекомендуется выполнять упражнения на растяжку, которые увеличивают диапазон движений и укрепляют мышцы вращательной манжеты.
  • Например, можно делать растяжку плеча, стоя рядом с стеной и медленно поворачивая руку вокруг стены, чтобы растянуть мышцы плеча.
  • Также полезно выполнять упражнения на укрепление вращательной манжеты плеча, такие как подтягивания на перекладине или отжимания на брусьях.
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#Ольга Харина#Спорт#Общество#Здоровье#Тренировка#Спортзал#Спортсмены#Тренировки
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