Осторожно: некоторые тренировки могут навредить вашему здоровью

Posted 26 мая, 08:12
Published 26 мая, 08:12
Modified 9 сентября, 23:44
Updated 9 сентября, 23:44
Исследование, опубликованное в Журнале спортивной медицины и физической подготовки, проанализировало данные Национальной электронной системы наблюдения за травмами с 2007 по 2016 год и обнаружило 3 988 902 травмы, связанных с высокоинтенсивными интервальными тренировками.
Большинство травм пришлось на колени, лодыжки и плечи. Больше всего пострадали белые мужчины в возрасте от 20 до 39 лет.
Исследователи увидели, что с ростом популярности ВИИТ количество травм также неуклонно росло. За десятилетие они выявили значительный рост повреждений нервов, травм внутренних органов, сотрясений мозга, колотых ран, вывихов, растяжений и растяжений.
Исследователи считают, что травмы при ВИИТ часто связаны с плохой техникой и чрезмерным использованием мышц. Спортсмены, которые выполняют эти тренировки без присмотра, подвергаются повышенному риску из-за отсутствия надлежащего руководства.
Чтобы свести к минимуму риск травм при ВИИТ, исследователи рекомендуют:
Консультация с врачом: новичкам, прежде чем начать ВИИТ, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Врач проведет осмотр и оценит физическую готовность спортсмена к такой интенсивной тренировке. Это поможет исключить возможные противопоказания и предотвратить потенциальные проблемы.
Правильная техника и подготовка: более опытным спортсменам следует научиться минимизировать предотвратимые травмы. Это включает в себя правильную технику выполнения упражнений, особенно при прыжках и нагрузках на колени. Также важно обратить внимание на правильное использование мышц и избегать чрезмерного напряжения. Регулярная разминка и растяжка перед тренировкой также помогут предотвратить травмы.
Наблюдение и руководство: спортивным тренерам, физиотерапевтам и инструкторам по фитнесу необходимо следить за тем, чтобы спортсмены были должным образом подготовлены и использовали правильную технику. Они должны обеспечить надлежащее руководство и контроль во время тренировок, чтобы предотвратить возможные травмы.
Повторяющиеся перегрузки и остеоартрит: ВИИТ может привести к повторяющимся перегрузкам колена, что в долгосрочной перспективе может привести к остеоартриту. Поэтому важно следить за нагрузкой на колени и предпринимать меры для предотвращения излишнего напряжения на суставы.
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