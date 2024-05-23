Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: благоприятные дни для похода в парикмахер

В календаре встречаются и неблагоприятные даты, в которые парикмахерскую лучше не посещать. К подобным дням относится новолуние, а также 1 и 2, 5 и 6, 9, 13 и 14, 21, 29 и 30 июня. Причем запрет не всегда распространяется на окрашивание и завивку. Чаще он касается изменения длины волос.