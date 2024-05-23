Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года: благоприятные дни для похода в парикмахер

Posted 23 мая, 08:27
Published 23 мая, 08:27
Modified 9 сентября, 23:32
Updated 9 сентября, 23:32
Лучше всего посещать парикмахерскую в те дни, когда Луна входит в фазу роста. Это первая и вторая четверти лунного цикла. Согласно календарю, этот период приходится на 7–21 июня.
В новолуние (6 июня) стрижку лучше не делать, зато такие процедуры, как окрашивание и завивка, вполне позволительны.
Если вы хотите подольше сохранить короткую прическу, запишитесь на стрижку в период с 1-го по 5-е или с 23-го по 30-е число. Согласно календарю, в это время Луна убывает. Волосы после салона замедлят свой рост, зато их корни укрепятся.
Согласно календарю фаз Луны, стрижка в некоторые дни благоприятствует успехам в финансовой сфере. «Денежную» стрижку можно сделать в 5-й и 27-й дни лунного цикла, то есть 4-го и 10-го июня. Хорош для манипуляций с волосами 14-й лунный день, который в июне выпадает на 20-е число.
Упрочить успехи в карьере и личной жизни можно, записавшись на стрижку в 21-е и 22 сутки-е согласно циклу фаз Луны, то есть 27 и 28 июня.
Согласно лунному календарю, самые благоприятные дни для любых манипуляций с волосами — это 27-е лунные сутки (4 июня) и 7-е лунные сутки (12 июня). В эти дни можно стричься, окрашивать волосы в любые оттенки, делать завивку или кератиновое выпрямление. Это добавит волосам здоровья и положительно скажется на энергетике.
Не стоит проводить процедуры окрашивания или завивки 2, 6, 13 и 14 июня. Энергетика этих дней не располагает к манипуляциям с прической, особенно если их проводите не вы сами, а другой человек.
В календаре встречаются и неблагоприятные даты, в которые парикмахерскую лучше не посещать. К подобным дням относится новолуние, а также 1 и 2, 5 и 6, 9, 13 и 14, 21, 29 и 30 июня. Причем запрет не всегда распространяется на окрашивание и завивку. Чаще он касается изменения длины волос.
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