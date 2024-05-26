Нужно ли есть перед тренировкой?

Однако вопрос не только в том, стоит ли вам заниматься спортом, но и в том, когда лучше начинать тренировки — можно ли это делать на голодный желудок. Некоторые полагают, что утренние тренировки натощак могут ускорить обмен веществ и способствовать более быстрой потере веса. Но действительно ли это так?