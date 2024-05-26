Нужно ли есть перед тренировкой?

Posted 26 мая, 09:35
Published 26 мая, 09:35
Modified 9 сентября, 23:44
Updated 9 сентября, 23:44
Если спросить любого медицинского работника о важности физических упражнений, они единодушно подтвердят, что чем больше людей регулярно заниматься спортом, тем лучше. В сочетании с сбалансированной диетой, физическая активность является мощным инструментом для поддержания оптимального физического и психического здоровья.
Она также помогает предотвратить развитие хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак. Некоторые исследования даже указывают на то, что регулярные упражнения могут значительно увеличить продолжительность жизни.
Однако вопрос не только в том, стоит ли вам заниматься спортом, но и в том, когда лучше начинать тренировки — можно ли это делать на голодный желудок. Некоторые полагают, что утренние тренировки натощак могут ускорить обмен веществ и способствовать более быстрой потере веса. Но действительно ли это так?
— Ответ — да или нет, в зависимости от ваших целей, — говорит Александр Ротштейн , координатор и инструктор программы физических упражнений в Нью-Йоркском технологическом институте.
У некоторых людей, занимающихся утром натощак, наблюдаются более высокие темпы окисления жиров, чем у людей, которые завтракали перед тренировкой. Один сеанс аэробных упражнений натощак может увеличить использование запасенного жира.
Но исследовании 2022 года показало, что упражнения натощак действительно могут усилить сжигание жировых калорий, однако такой подход также может привести к потере мышечной массы, что в долгосрочной перспективе может затруднить процесс похудения.
Занятия спортом без предварительного приема пищи могут вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. При быстром снижении глюкозы вы можете испытывать тошноту, головокружение, а в крайних случаях даже потерять сознание, особенно во время интенсивной тренировки.
Если вы привыкли тренироваться натощак, важно убедиться, что ваш последний прием пищи был сытным и содержал достаточное количество белка. Также не забывайте о гидратации — пейте достаточное количество воды перед и во время тренировки.
Означает ли это, что вам следует есть перед тренировкой? Точно нет.
На самом деле, еда перед тренировкой может вызвать дискомфорт и даже расстройство желудка. Важно, чтобы ваше тело могло сосредоточиться на наращивании и использовании мышц, а не на переваривании пищи.
Однако ваше тело должно быть способно нарастить массу, а для этого ему нужен строительный материал — белок.
Лучший компромисс — перекусить в течение 30 минут после тренировки. Это позволит вашему организму получить максимальную пользу от тренировки.
Кристина Кинг , спортивный диетолог из Института спортивной медицины «Мемориал Германа и Рокетс» считает, что полезнее будет съесть что-нибудь углеводное перед тренировкой.
— Важно выбирать продукты, содержащие белок, такие как протеиновый коктейль, йогурт, орехи, курица с гуакамоле или горсть ягод. Белок поможет восстановить мышцы и утолить голод перед следующим приемом пищи.
Пища, которую вы едите должна меняться в зависимости от интенсивности вашей тренировки.
Например, для длительного бега на 12 км потребуется больше углеводов для поддержания энергии, чем для легкой 30-минутной тренировки или занятия тяжелой атлетикой, где требуется больше белка для восстановления мышц.
Важно учитывать индивидуальные потребности организма и адаптировать питание под конкретные тренировочные цели. Это поможет оптимизировать процесс тренировки и достичь желаемых результатов.
Занятия натощак могут быстро сжечь жировые отложения, но в долгосрочной перспективе это не лучший вариант для вашего тела. Перекусите до тренировки, чтобы быть уверенным в том, что вы достаточно заряжены, чтобы добиться лучших результатов в тренажерном зале и быстро восстановиться, когда вернетесь домой.
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